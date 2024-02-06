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كيف تعرض ميزة Eyesight عيون مرتديها فى Apple Vision Pro

2/6/2024 4:30:52 AM
(MENAFN- Youm7) طرحت أبل سماعة Vision Pro للبيع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بشاشة عرض
EyeSight ، حيث تستخدم العديد من مقاطع الفيديو لعيون مرتديها في وقت واحد، ويتكون الغلاف الزجاجي لسماعة الرأس من ثلاث طبقات تسمح لسماعة الرأس بإظهار نسخة ثلاثية الأبعاد لعين مرتديها بتأثير مجسم، ويوضح التفكيك أيضًا سبب ظهور EyeSight
باهتًا مقارنة بمقاطع فيديو Apple التي تعرض سماعات الرأس، وفقًا لموقع macrumors.

في منشور مفصل يستكشف المكونات الموجودة داخل Apple Vision pro، يوضح موقع iFixit كيف أن الجزء الأمامي من سماعة الرأس، الذي يشبه زوجًا من نظارات التزلج، مجهز بثلاث طبقات، وهذا يعني أنه بالإضافة إلى شاشة OLED الموجودة في المقدمة، فإن Vision Pro مزود بطبقة عدسية وطبقة موسعة، ويؤدي الجمع بين الثلاثة إلى الحصول على نسخة ثلاثية الأبعاد لعين مرتديها.

ومن أجل تحقيق التأثير المجسم للصورة ثلاثية الأبعاد لعين الشخص، قامت شركة Apple بتجهيز Vision Pro بعدسة شاشة
OLED ، المصممة لعرض صور مختلفة من زوايا مختلفة، يقول موقع iFixit أن Vision Pro يمكنه إنشاء "وجه ثلاثي الأبعاد عبر التأثير المجسم" باستخدام صور الوجه المقطوعة والمحرفة والمعروضة من زوايا صغيرة تخدم العينين اليسرى واليمنى.

وأوضحت الشركة أنه نتيجة لعرض الصورتين على نفس الشاشة، يجب عرضهما بدقة أقل مما يؤدي إلى نتيجة ضبابية، وفي الوقت نفسه، تعمل العدسة الثانية الموجودة أعلى Apple Vision Pro على توسيع العرض ثلاثي الأبعاد للطبقة العدسية الأخرى بحيث لا تظهر العيون قريبة جدًا من أنف مرتديها.

يؤدي الجمع بين هذه الطبقات إلى تقليل رؤية عيون مرتديها عبر ميزة
EyeSight، كما يتم تقليل زوايا الرؤية أيضًا، شارك iFixit أيضًا مقطع فيديو يُظهر شاشة OLED أسفل الطبقتين مع ما يبدو أنه بعض القطع الأثرية المعروضة على الحواف اليسرى واليمنى من الشاشة - ولا تكون مرئية إلا عند إزالة الطبقات الأخرى.







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