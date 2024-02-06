هل تأخر حسم تعديلات قانون الجمعيات؟

MENAFN - Alghad Newspaper) هديل غبّون

كشفت مصادر متعددة في اللجنة الخاصة المعنية بمراجعة قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، عن تأخر حسم التعديلات المقترحة على مشروع القانون، حيث عقدت اللجنة الخاصة آخر اجتماعاتها قبل نحو شهرين ثم توقفت حتى الآن.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أعادت تشكيل لجنة مراجعة قانون الجمعيات في 21 من شهر آب (أغسطس) الماضي 2023، للدفع بعجلة وضع مشروع قانون جديد بالكامل ينظم عمل الجمعيات، وضمت اللجنة نحو 21 خبيرا من مختلف القطاعات الرسمية والمجتمع المدني.

كما قطعت اللجنة شوطا في مناقشة التعديلات، شملها عقد اجتماع موسع في منطقة البحر الميت مع أعضاء في مجلسي النواب والأعيان، إلا أن مسودة التعديلات لم يتم التوافق عليها للآن بشكلها النهائي، ولم يتم توقيع كل أعضاء اللجنة عليها، بانتظار استئناف اللجنة اجتماعاتها، بحسب ما أكدت مصادر في اللجنة لـ"الغد".

وضمت اللجنة في التشكيل الأخير، ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والاتحادين؛ النسائي والعام، والجمعيات الخيرية، وديوان الرأي والتشريع، وممثلين عن وزارات الداخلية والثقافة والبيئة، ومديرية الجمعيات في وزارة التنمية، وضمت على مستوى الخبراء 8 أعضاء من منظمات مجتمع مدني.

ورأى أحد أعضاء اللجنة الذي تحدث لـ"الغد" أمس، أنه من الأجدر مع تعطّل عجلة مناقشة مسودة التعديلات، الإبقاء على المسودة "في الأدراج" بحسب تعبيره.

من جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن العمل بمراجعة قانون الجمعيات مستمر، وأنه "لا يوجد أي توقف" في المناقشات، مبينة وجود"أجندة تشريعية مزدحمة وتعديلات عديدة على عدد من الأنظمة و التعليمات"، يجري العمل عليها بالتزامن.

وجاء هذا الرد من الوزارة "للغد"، تعليقا على تصريحات أعضاء في لجنة مراجعة القانون التي تحدثت عن "تأخر في حسم التعديلات" التي أعيد العمل بمراجعتها من خلال إعادة تشكيل اللجنة الخاصة في أغسطس العام الماضي.

وأكدت في هذا السياق، عبر مديرية الاتصال والاعلام" أن الوزارة "لديها انشغالات بقانون التنمية الاجتماعية و جلسات مناقشة القانون في مجلس النواب و اللجان المختصة أيضا".

وشددت الوزارة على السير قدما في" استكمال الاجتماعات مع فريق الوزارة وسجل الجمعيات وإنجاز المسودة بأن تحظى بتوافق اللجنة.

وشهد مشروع القانون تشكيل عدة لجان منذ العام 2014 لم تفلح في الخروج بمشروع قانون جديد لقانون الجمعيات.

وتمحورت المناقشات بعد تشكيل اللجنة الجديدة، حول ضرورة تصنيف الجمعيات إلى فئات، حسب نشاطها وفاعليتها في المجتمع، إضافة إلى الحديث عن إطلاق منصة إلكترونية في حينه لاستقبال الاقتراحات.

وتمحورت الاختلافات في وجهات النظر في مناقشات تعديلات القانون، حول قضايا آلية تسجيل الجمعيات والتمويل، وقرارات حل الجمعيات التي دعا أعضاء في اللجنة إلى ضرورة ربطها بالقرارات القضائية.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة سجل الجمعيات بني مصطفى مرارا، أهمية مراجعة قانون الجمعيات وإصدار نظام لتصنيفها، كما أعلنت في وقت سابق من نهاية العام الماضي عن اعتماد منصة "تكامل" لكل الجمعيات المسجلة في المملكة وتفعيلها مطلع العام الحالي بموجب القانون النافذ، وذلك لغايات توفير جميع بيانات الجمعيات لتسهيل التواصل مع المؤسسات ذات العلاقة، من دون الحاجة إلى الحصول على وثائق ورقية، وإدخال العديد من البيانات المتعلقة بالجمعية عبر المنصة.

وكان ملف الجمعيات، ورد في العديد من توصيات الدول في مناقشات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكدت عدة بلدان ضرورة رفع القيود عن حق تشكيل الجمعيات وتسهيلات الحصول على تمويل.