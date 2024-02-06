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التعليم العالي: لا تمديد لطلبات القبول الموحد

2/6/2024 4:29:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نذكر جميع أبنائنا وبناتنا الطلبة بأن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية ٢٠٢٤ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط تنتهي في تمام الساعة ١٢ مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٦-٢-٢٠٢٤ حيث لن يكون هناك أي تمديد ولن يسمح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا الموعد.
كما نؤكد بأن آخر موعد لدفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم سيكون في تمام الساعة ١١ الحادية عشرة من صباح يوم غد الأربعاء الموافق ٧-٢-٢٠٢٤ وكل من لم يقم بالتسديد فسيتم استبعاده من عملية المنافسة

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