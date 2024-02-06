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الأردن ...ربع قرن من السياسة الخارجية المتوازنة

2/6/2024 4:29:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحداث جسام وتحولات دولية كبرى، وحروب طاحنة عصفت بالإقليم والعالم خلال 25 عاما مضت، وبرغم كل تلك التحولات المصيرية استطاع الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سائرا بسياسة ثابتة، ومتوارثة جيلا عن جيل قائمة على الحكمة والشجاعة والتعقل والوسطية والتوازن تجاوز التحديات وصد المخاطر، بل والمضي قدما نحو الإنجاز والتحديث.
عمل جلالة الملك عبدالله الثاني بعزم وإرادة قوية لا تلين، من أجل رفعة الأردن وازدهاره، والدفاع عن قضايا أمته ومستقبل أجيالها، وتحقيق السلام العالمي؛ وذلك وفاء للرسالة العظيمة التي ورثها، وضمن مسؤوليته الوطنية وواجبه المقدس؛ تلك المسؤولية التي تحدرت إليه من الآباء والأجداد، بعد أن قدموا في سبيلها التضحيات الجسام.
ويشكل الدفاع عن القضية الفلسطينية وجوهرها القدس مبدأ وأمانة راسخة في فكر ودبلوماسية القيادة الهاشمية، وهي حاضرة على الدوام على الاصعدة كافة، حيث لا يتقدمها ملف ولا تعلوها قضية، ورغم كل التحديات والصعاب والضغوطات بقيت مدينة القدس أيقونة الفكر والمسيرة الهاشمية منذ الأزل، وستبقى كذلك إلى الأبد.
وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، أكد متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن جلالته تمكن بما يحظى به من احترام وتقدير لدى قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية وساسة العالم وقادته وصناع القرار ومفكريه من تحقيق مصالح الدولة الأردنية وإدامة علاقاتها الطيبة مع دول العالم كافة، علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير، وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار المتحدثون إلى أن الظروف الجغرافية والسياسية وضعت الأردن في وسط إقليم صعب ملتهب، متداخل ومتقاطع المصالح، إلا أن الأردن بقيادة جلالة الملك وحكمته وفهمه الكبير للتوازنات السياسية التي تحكم العالم، مكنته من التعامل مع هذا الواقع بحكمة وتعقل واعتدال، بسياسة خارجية متسمة بالوضوح والثبات في المواقف.
وبينوا أن السياسة الخارجية الأردنية بقيادة جلالته تمكنت على مدار السنوات الماضية من الاستجابة للمتغيرات والظروف الداخلية والخارجية كافة، وأصبح الأردن محجا ومقصدا لمعظم قادة وساسة العالم، إيمانا منهم بالرأي السديد الذي يبديه جلالة الملك في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، معتمدا على ثوابت رئيسة لم تحد عنها الدولة الأردنية منذ الثورة العربية الكبرى التي أطلق رصاصتها الأولى جد جلالته الملك الحسين بن علي -طيب الله ثراه-.
واعتبر المتحدثون أن الاحترام والتقدير الدولي الذي يحظى به جلالته لدى قادة العالم وفي عواصم صناعة القرار، أسهم في تسهيل مهمة الساسة والدبلوماسيين الأردنيين من تحقيق أهداف الأردن المستمدة من رؤى جلالته، وإقامة علاقات سياسية واقتصادية وسياحية وشعبية مع تلك الدول أسهمت في مد جسور التفاهم والتواصل وبناء الثقة والتعاون.
وتمكن جلالة الملك وانطلاقا من هذه الرؤية الواضحة، وإرث رسالة الثورة العربية الكبرى، وأهدافها وغاياتها النبيلة، في الحرية والوحدة والحياة الأفضل من الإبقاء على أن تكون بوصلة الأردن عربية الانتماء والموقف والرسالة، وأن يظل العمق العربي للأردن، هو الأساس في كل علاقاته، وألا تتقدم أي علاقة على علاقة الأردن بأشقائه العرب. وقال المتحدثون إن إيمان جلالة الملك بحل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية وعدم التدخل في شؤون الغير ورفض التدخل في شؤون الأردن الداخلية أو أن يكون جزءا في محور ضد أية دولة أخرى، مكنه من تجنب أي صدامات سياسية يمكن أن تعرضه أو تعرض المنطقة للخطر وعدم الاستقرار.
وقال السفير الفلسطيني في عمان عطاالله خيري إن المملكة الأردنية الهاشمية تحظى بمكانة عالية ومتقدمة بين دول العالم بفضل السياسة الحكيمة والذكية التي ينتهجها ويقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي أثمرت عن بناء علاقات دولية قوية ومتينة مع مختلف دول العالم تقوم على التعاون في مجالات كثيرة والاحترام المتبادل.
وأضاف إن جلالة الملك أرسى علاقات المملكة مع جميع الدول على أسس راسخة من الثقة والتعاون والاحترام، ونجد الأردن حاضرا في جميع المؤسسات والمناسبات والهيئات والمنظمات الدولية، وله وجوده وحضوره واحترامه وتأثيره، إلى جانب دوره الإنساني البارز ووقوفه مع العديد من الدول والشعوب في الظروف الصعبة، سواء أكان ذلك من خلال إرسال المساعدات الإغاثية المتعددة الغذائية والطبية واللوجستية وغيرها، أو على صعيد نشر الوعي برسالة السلام والإسلام وحوار الأديان والتعايش الديني والسلمي ونشر الأمن والأمان بين شعوب العالم، والمحبة والوئام، وتأثير ذلك إيجابيا على مستوى الدول والمجتمعات المختلفة في العالم.
وتابع، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يعد من القادة والزعماء القلائل في العالم المؤثرين جدا في العلاقات الدولية، والذين يحظون بالاحترام الكبير والثقة العالية والمصداقية والموضوعية، حيث يصغي زعماء العالم إلى جلالة الملك، ويستمعون جيدا إلى كل ما يقوله بشأن القضايا الدولية، لأن جلالته يخاطب العالم بصدق وقلب مفتوح وإخلاص ووفاء وحيادية، ولذلك حاز على ثقة واحترام زعماء العالم.
وعلى الصعيد الثنائي، قال السفير إننا نرى اهتماما ملكيا بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لا حدود ولا سقف له، فقد أرسى جلالته دعائم وركائز علاقات ثنائية بين المملكة ودولة فلسطين لا يمكن أن تتزعزع أو تتغير، ويبذل جلالته جهودا جبارة على المستوى الإقليمي والدولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل التراب الوطني الفلسطيني المحتل عام 1967، والمتصلة جعرافيا والقابلة للحياة وذات سيادة كاملة جوا وبحرا وبرا.
وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني وظف علاقاته المتميزة مع دول وزعماء العالم لنصرة القضية والحقوق الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولا يدخر جلالته جهدا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وفي الدعوة إلى سلام شامل وعادل يدوم ويحقق الأمن والازدهار لجميع دول وشعوب المنطقة على أساس مبدأ حل الدولتين وإنهاء الصراعات والأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن السياسة الخارجية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تعزز دور الأردن الدولي في جميع المجالات، وتضعه في مقدمة الدول التي تحظى باحترام الدول الأخرى، وترفع من مستوى وحجم التعاون معها على المستويات كافة.
السفير الأذربيجاني
وقال السفير الاذربيجاني ايلدار سليموف إن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ اعتلائه العرش في 7 شباط 1999، يلتزم بالبناء على إرث الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه-من أجل مأسسة التعددية الديمقراطية والسياسية في الأردن، وبذل جهودا مكثفة من أجل ضمان مستويات مستدامة من النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة جميع الأردنيين.
وأضاف، ومنذ ذلك الحين، كرّس جلالة الملك نفسه للدفاع عن الأردن باعتباره جزيرة التقدم في منطقة مضطربة، وشمل ذلك الاستثمار في رأس المال البشري الهائل لشعبه، ومكافحة آفة الإرهاب والتطرف، والعمل بلا كلل لحماية وتوسيع آفاق السلام في الشرق الأوسط.
وقال "وعلى الرغم من موارد الأردن الشحيحة، فتح جلالة الملك عبدالله الثاني أبواب الأردن أمام ملايين اللاجئين، وهو إرث هاشمي طويل في ضيافة النازحين المحتاجين، وعمل جلالته على تعزيز السلام والاعتدال، ونشر الوئام بين الأديان، وحمى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تحت الوصاية الهاشمية.
وأشار إلى أنه في 13 كانون الأول 1994، جرى لقاء تاريخي بين الرئيس حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان السابق وجلالة الملك الحسين بن طلال -رحمهما الله- في إطار قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في الدار البيضاء ما مهد الأسس للتعاون المثمر المستقبلي بين البلدين.
وأكد أن علاقات الصداقة بين قادة البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، تشكل أساسا متينا لعلاقات الصداقة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وكذلك في قضايا الدفاع والأمن.
السفير العماني
وقال السفير العُماني لدى المملكة فهد بن عبدالرحمن العجيلي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وخلال ال 25 عاماً الماضية من حكم جلالته، استطاع أن يحافظ على موقف متوازن في منطقة معقدة سياسياً، حيث عمل جلالته على تعزيز علاقاته الدبلوماسية مع دول الجوار والقوى العالمية الكبرى محافظاً على دوره كوسيط ومحاور في العديد من القضايا الإقليمية، وكان له دور محوري في السلام والأمن الإقليمي ودعم جهود السلام، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة من منطلق الوصاية الهاشمية.
وأضاف إن السياسة الخارجية للأردن تحت قيادة جلالته، لعبت دوراً مهماً في حفظ التوازن والسلم في المنطقة والشرق الأوسط، وعكس تأثيره الكبير على حل النزاعات بطرق سلمية.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني، واجه خلال فترة حكمه تحديات كبيرة، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والتوترات الإقليمية ومكافحة الإرهاب، ومع ذلك استطاع جلالته أن يستغل هذه التحديات كفرص لإعادة تأكيد دور الأردن كلاعب مهم في السياسة الإقليمية.
وقال إن العلاقات العمانية - الأردنية، متينة جداً، وقائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أرساها السلطان قابوس بن سعيد وجلالة الملك الحسين بن طلال -رحمهما الله-، وتطورت الآن تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور وجلالة الملك عبد الله الثاني، وشهدت العلاقات المزيد من القرب والتطور في مجالات متعددة مثل التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والتعاون في مجال التعليم والتكنولوجيا، والاستثمار.
وأشار إلى أن سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، يشتركان في العديد من المواقف الدبلوماسية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذا التقارب والتشاور في نهج البلدين، يعكس وجود قواسم مشتركة في السياسة الخارجية، والتفاهم المتبادل حول أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م.
وقال السفير الكازاخستاني ايداربيك توماتوف "خلال 25 عاما من حكم جلالة الملك عبد الله الثاني، جسدت السياسة الخارجية الأردنية دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز المبادرات الإبداعية والسلمية لتطوير التعاون في الشرق الأوسط".
وأضاف ان الملك عبد الله الثاني دبلوماسي بارز يشارك بنشاط في حل النزاعات العالمية ودعم مبادرات السلام وله دور وأثر إيجابي على الاستقرار الإقليمي وإعادة الإعمار.
واشار الى ان السياسة الخارجية للأردن تهدف إلى تهيئة الظروف لحل عادل للنزاعات يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وهكذا، أثبت الأردن نفسه كعامل رئيسي في ضمان الاستقرار وحل النزاعات في الشرق الأوسط، وخاصة في سياق الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.
وزاد "تتجلى مساهمة المملكة في تعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال دعم البرامج الاجتماعية والتعليم والتنمية، وتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة حيث نرى كيف تتطور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية ديناميكيا في إطار مثلث الدول-الأردن والعراق ومصر".
وقال نقدر تقديرا عالياً الدور الرئيسي الذي يضطلع به جلالة الملك عبد الله الثاني في تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث لا يتوانى عن بذل الجهود الدبلوماسية لإنهائه في أقرب وقت ممكن فحسب، بل يقدم أيضا المساعدة الإنسانية بفعالية للتخفيف من معاناة المدنيين، فضلا عن تعبئة المجتمع الدولي في الأنشطة الإنسانية في المنطقة.
وأكد أن موقف الأردن المبدئي من حل النزاع على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي يخلق أساسا طويل الأجل لنظام عالمي مستدام في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الجهود الطويلة الأجل لجلالة الملك عبد الله الثاني في السياسة الخارجية تعكس رغبة الأردن المستمرة في السلام والعدالة في المنطقة.
وأكد ان فترة حكم جلالة الملك عبدالله الثاني تميزت ليس فقط بالإصلاحات الداخلية والتنمية الحديثة للبلاد، ولكن أيضا بالدور النشط للبلاد في حفظ السلام.
واضاف إن تآزر سياسات حفظ السلام في بلدينا له تأثير عميق على العلاقات بين الأردن وكازاخستان، وخاصة في سياق حل الصراعات الإقليمية مضيفا أن الأردن مشارك نشط في عملية أستانا بشأن سوريا، حيث قدم مساهمة كبيرة في البحث والتقارب بين مواقف أطراف هذا الصراع.
وقال ان العلاقات الودية بين الأردن وكازاخستان تجاوزت 30 عاما أقام خلالها الجانبان علاقات صداقة قوية، كما يتضح من الاجتماعات المنتظمة لزعماء بلدينا، فضلا عن الاتصالات المتبادلة النشطة على مختلف المستويات، وانضمت بلداننا معا لتعزيز التبادل الثقافي وفرص الأعمال التجارية والتعاون الدبلوماسي، مضيفا "أنا فخور بأن أقول إن علاقاتنا تزداد قوة كل عام، مما يعكس التزام بلدينا بالعمل معا لصالح شعبينا".
وقال إنني على اقتناع عميق بأن مواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية ستسمح لنا بإطلاق العنان للإمكانات القائمة غير المستغلة في قطاعات مثل الزراعة والتكنولوجيا والسياحة.
واكد ان المملكة الأردنية الهاشمية، أصبحت تحت القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني، حصنا للاستقرار ومنارة للأمل في منطقة صعبة.

بدوره، قال السفير السعودي نايف بن بندر السديري إنه مع مرور 25 عاما على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية، بقي الاستقرار من السمات البارزة للوضع في الأردن، وهو من المزايا التي ساعدت الدولة الأردنية بقياده جلالته على ممارسة سياسة خارجية أكثر فاعلية لتحقيق أهدافها، وأعطت الأردن صورة ممتازة وفاعلة وقوية في الخارج.
واضاف انه وفي كلّ ذلك، كانت للمحددات الشخصية للقيادة السياسية الأردنية، وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني، أهمية خاصة، فشخصية جلالة الملك والاحترام والتقدير اللذين يحظى بهما عبر العالم، يسهمان في تعزيز دور المملكة الأردنية الهاشمية ومكانتها وحضورها وقدرتها على التأثير في الأحداث.
واشار الى انه في مجالات السياسة الخارجية وتحدياتها، يدرك الأردن بقياده جلالته أن النظام الدولي قائم على تكتلات ومحاور سياسية وعسكرية، فصاغ علاقاته الدولية لحماية أمن الأردن القومي، مستفيدا من مكانته ورؤيته الحكيمة لتعزيز دوره على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
واضاف ان ميزة الأردن في علاقاته الخارجية، أنها متوازنة مع دول العالم كافة، تقوم على الاعتدال والوسطية وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وهي علاقات رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال شبكة قوية ومتينة، عززتها مواقف المملكة المتوازنة والحيادية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وفي الاطار الثنائي، قال السديري إن العلاقات بين المملكتين الشقيقتين تتسم بالعمق الإستراتيجي والتاريخي، وتجمع بينهما حضارة وحسن جوار، وجغرافية متشابهة، وأخوة متأصلة وموروث متقارب ولغة واحدة، تضاف إليها المصالح المشتركة والمتبادلة والمتوافقة، وكل هذه العلاقات تتبلور في قوة التواصل والتعاون والتنسيق الدائم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة الملك عبدالله الثاني لما فيه مصلحة شعبيهما وأمنهما واستقرارهما، ومناصرتهما للقضايا الإسلامية والعربية.
وأكد ان المملكتين تتماثلان قديمًا وحديثًا في المواقف السياسية الدولية والإقليمية، بتوافق الرؤى والمنطلقات على مستوى قيادتيهما العليا إزاء مجمل القضايا والأحداث الدولية التي تخص منطقة الشرق الأوسط أو القضايا الدولية الأخرى، في جو من التفاهم العميق والتشاور المتبادل التي تتشكل في الزيارات التاريخية المتتالية فيما بين ملوك الدولتين في احترام متبادل.

من جانبه، قال السفير اليمني الدكتور جلال ابراهيم فقيره إنه رغم مصادر التهديد الخطيرة التي تحيط بالأردن الشقيق من كل جانب، الا ان المهارات القيادية الاستثنائية لجلالة الملك عبدالله الثاني مكنته من استشعار جميع مصادر التهديد الإقليمية والدولية، والتعامل معها بذكاء حاد، وتوظيف الأحداث والتفاعلات كافة للابتعاد عن خارطة الألغام الجيوبوليتيكية، وتجنب الانزلاق في اي مواجهات إقليمية، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية.
واضاف على الرغم من محدودية الموارد الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية الا ان جلالة الملك أفلح في تأسيس بنية مستقرة جعلت الأردن نقطة جذب للعديد من الاستثمارات العربية والاجنبية، وكذلك نقطة استقطاب للسياحة العلاجية، وقبلة لطالبي العلم في مؤسسات التعليم الجامعي، كما أفلح في إقامة علاقات متميزه مع العديد من دول العالم وعلى النحو الذي مكنه من إدارة عملية التنمية والتحديث بحكومات تكنوقراط وببرامج حكومية عنوانها التنمية أولا.
وأشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يملك جملة من السمات القيادية الشخصية التي عكست نفسها في مجال السياسة الخارجية، فالشخصية الكاريزمية، والمهارات اللغوية المتميزه، والالمام الكامل بابعاد القضايا التي يطرحها، والذكاء في طريقة مناقشة القضايا وعرضها، كلها عوامل اسهمت في تعزيز قدرته على الاقناع والثأثير في المحافل الإقليمية والدولية.
وقال إن سياسة الأردن الخارجية تجاه القضايا الاستراتيجية والمصيرية تتسم بدرجة عالية من الثبات والاستمرارية، فالسلام والاستقرار في المنطقة يأتي ضمن قائمة الأولويات، والموقف من القضية الفلسطينية يعكس الثبات والتمسك بالمبادئ من خلال طروحات القدس بوصلتنا، والرفض الكامل للعدوان الإسرائيلي، ورفض سياسة التهجير، وضمان قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، والدعم المستمر في تقديم الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني على الرغم من كافة المخاطر.
واضاف ان العلاقات اليمنية الأردنية تميزت في جميع المراحل، وكانت على الدوام محل رعاية جلاله الملك عبدالله الثاني، الذي أولى اليمن اهتماما خاصا، ففتحت الأردن أبوابها لليمنيين في المجالات كافة، واستضافت لؤلؤة العرب عمان العديد من المشاورات بين الحكومة اليمنية وبين الحوثيين.
وبين انه تم تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة التي تنظمها بروتوكولات التعاون الثنائي بين البلدين، مع تقديم الدعم الكامل لمجلس القياده الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الذي يولي لعلاقات اليمن مع المملكة الأردنية الهاشمية ومع جلالة الملك عبدالله الثاني مكانة متميزة ضمن شبكة العلاقات الدولية لليمن.
واكدت السفيرة السويسرية إيميليا جورجيفا، أن التزام جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه بلاده وسعيه لتحقيق الاستقرار الإقليمي أمر يستحق الثناء، معربة عن تمنياتها للأردن باستمرار السلام والازدهار تحت قيادة جلالته.
واضافت، إن سياسة الأردن الخارجية التي تركز على الاستقرار الإقليمي والسلام والحوار، تتماشى مع الأولويات السويسرية في المنطقة وتسمح بالقيم المشتركة لكلا البلدين بالتعاون في مواضيع مختلفة، مثل المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين والتنمية المستدامة.
واكدت تطلع سويسرا إلى مواصلة الشراكة الودية في المستقبل، مشيرة الى أن الأردن وسويسرا يحافظان على 75 عاما من العلاقات الثنائية الممتازة التي تركز على التعاون الاقتصادي والجهود الإنسانية والدبلوماسية العلمية.
من جهته، قال السفير الماليزي محمد نصري بن عبدالرحمن، إن الأردن كان ولا يزال يلعب دورا رئيسيا في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين، وسياسته الخارجية ركزت على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع مختلف البلدان والمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يتابع مشاركة الأردن في المبادرات الدبلوماسية ويؤكد أهمية الحفاظ على نهج متوازن وبناء في المنطقة.
واشار الى ان جلالة الملك يتميز باتباع سياسة خارجية تركز على الحفاظ على الاستقرار والتوازن والسلام في المنطقة، لتعزيز مسيرة الأردن التاريخية في مشهد جيوسياسي معقد، حيث أن الأردن لعب دورا في التوسط في النزاعات الإقليمية وتعزيز الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة، والمشاركة بفاعلية في الجهود الدبلوماسية للتوسط في النزاعات في المنطقة، حيث شاركت في المناقشات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودعمت المبادرات الرامية إلى إيجاد حلول سلمية ودائمة.
واضاف، إن ماليزيا تدعم وبقوة موقف الأردن وسياسته تجاه القضية الفلسطينية وتعمل بشكل مشترك على دعم الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات فيها، ولها علاقات متطورة ومساهمة مالية في الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى.
وأوضح أن الأردن حافظ على علاقات قوية مع مختلف الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية والإسلامية والدول العربية المجاورة، كما شارك في المنتديات والمبادرات الدولية لمواجهة التحديات العالمية.
وقال السفير الماليزي، إن جلالة الملك نجح في قيادة الأردن إلى الدعوة الى التعايش السلمي والحوار كوسيلة لحل الصراعات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن الأردن ملتزم بتعزيز الاستقرار ومكافحة التطرف، كما لعب دورا هاما في مواجهة التحديات التي يفرضها الإرهاب، وأزمة اللاجئين السوريين، وقدم الكثير من الجهود لحشد الدعم الدولي لمنصرة قضايا اللاجئين.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين ماليزيا والأردن، قال السفير إن وجهات النظر الحكيمة وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ساهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات القائمة على جميع المستويات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتا الى أن هناك ما يقرب من 1800 طالب ماليزي يدرسون في الأردن وحوالي 1100 طالب أردني يدرسون في ماليزيا.
من جانبه، قال السفير الهندي انور حليم، إن جلالة الملك وقيادته الحكيمة، لعبت دورا محوريا في التقدم الملحوظ الذي حققه الأردن على مدى 25 سنة 25 الماضية، وأنه وبتوجيهات جلالته الحكيمة أصبح الأردن نموذجا للسلام وصوت العقل ورمزا للأمل.
وأشار الى أن التزام الملك الراسخ بتعزيز السلام والاستقرار يعد أمرا مثيرا للإعجاب وحاسما في تعزيز بيئة إيجابية للتعاون الإقليمي، مبينا أن الأردن حتى خلال هذه الأوقات الصعبة، كان في طليعة الجهود الدبلوماسية التي تعمل بلا كلل من أجل تحقيق سلام طويل الأمد ومن أجل تعزيز الوئام العالمي، وهي الرؤية التي يتبناها أيضا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وزاد، انه من المبهج أن نرى العلاقة الاستثنائية المشتركة بين جلالة الملك ورئيس وزراء الهند، والتي تتجلى باللقاءات الثنائية المتكررة بما في ذلك اجتماعهما الأخير على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي في تشرين الثاني الماضي واتصالهما الهاتفي في تشرين الأول 2023 للتأكيد من جديد على التزامهما الالتزام بمعالجة التحديات العالمية التي نواجهها اليوم، حيث عززت جهودهما المشتركة بشكل كبير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتحت الطريق لتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل.
من ناحيته، قال السفير البولندي لوسيان كاربينسكي، إن سياسة الأردن الخارجية تجاه المنطقة وتوازنها واستقرارها تحظى بتقدير كبير من بولندا وان الجهود الأردنية في معالجة القضايا المعقدة في كثير من الأحيان في المنطقة هي جهود تعزز ثقتنا في حكم وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
واضاف، ان الأردن في عهد جلالته، بقي في طليعة الداعمين لفلسطين باعتبارها عاملا حاسما في الاستقرار والسلام الإقليميين وتشكل الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس جزءا مهما منها.
واكد ان وجود الأردن من بين الدول الثلاث الأكثر أمانا في المنطقة هو نتيجة لنظام حكم جيد التنظيم وفعال، وهو أمر أساسي لتطوير السياحة وتعزيز القضية الأردنية على الساحة العالمية.
وبين ان الأردن يمثل صوت الاعتدال والسلام والاستقرار في المنطقة، وتتفق بولندا والأردن مع العديد من تلك الامور، مما يجعلنا شريكين وثيقين في تحقيق تلك الأهداف الهامة.
واشار الى ان العلاقات بين عمان ووارسو تشهد نموا ملحوظا في عدة مجالات، مع وجود خطط للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر تقدما مؤكدا ان الدعم المستمر من الديوان الملكي وكذلك وزارة الخارجية الأردنية يضمن بقاء علاقاتنا وشراكتنا قوية وتمتد إلى مجالات جديدة للتعاون الثنائي.
السفيرة التونسية
واشادت السفيرة التونسية مفيدة الزريبي بما يشهده الاردن من تطور وانفتاح وبناء للجسور من أجل مواصلة تشييد الأردن الحديث مشيرة الى انها تتابع منذ تعيينها سفيرة لبلادها لدى الاردن سياسة خارجية نشيطة حكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في التعاطي مع الأزمات والتهديدات، والدور الفاعل الذي تضطلع به انطلاقا من خصوصية الموقع الاستراتيجي للأردن وتفاعلاته الرصينة مع محيطه الذي يشهد توترات وصراعات مستمرة.
وقالت، ان ما يميز السياسة الخارجية الأردنية هو السعي الحثيث والمتواصل لتحويل تحديات الجوار إلى فرص، وذلك من خلال نسج علاقات متوازنة مع كافة الدول، وسياسة ديناميكية في مختلف أطر التعاون العربية والإسلامية والدولية.
واشادت بما يتمتع به البلدان من علاقات متميزة وتشاركهما في العديد من القواسم ابرزها المبادئ والقيم الجوهرية التي تقوم عليها سياساتنا الخارجية في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلي، والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وقد ساهمت هذه القواسم المشتركة في تمتين العلاقات الأخوية بين تونس والأردن وجعلت علاقات التعاون بينهما تبلغ مستوى مميزا، وتشهد ديناميكية مطردة في مختلف المجالات
واضافت، "يحدو رئيس الجمهورية قيس سعيد وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين رغبة مشتركة في مزيد من التنسيق والتشاور حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي الصدارة منها قضايا منطقتنا العربية، سواء ثنائيا أو ضمن أطر التعاون التي ينتميان إليها، مع تعاطي استثنائي مع القضية الفلسطينية التي تمثل قضيتهما الشخصية"
وقالت، إن دعم تونس والأردن للشعب الفلسطيني الشقيق ومناصرته في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف امر ثابت.
واضافت، كما أنهما يضعان في جوهر الاتصالات والتحركات على الصعيدين الإقليمي والدولي ضرورة وقف الحرب على غزة ووضع حد للمأساة التي يتعرض لها أشقاؤنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتمية تكثيف نسق إدخال المساعدات الإغاثية الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف، ولا يدخران أي جهد في مواصلة الضغط الدولي على سلطة الاحتلال للامتثال لمبادئ الأمم المتحدة والانصياع لقواعد القانون الدولي والقانوني الإنساني الدولي.
وقالت، إن تونس تساند الموقف الأردني الشقيق بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي لمخطط التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين باعتباره تصفية للقضية الفلسطينية، وقد أعربت تونس في مختلف المناسبات على استعدادها المتواصل للانخراط الفاعل في جميع الجهود التي من شأنها إنهاء المظلمة التاريخية التي تتعرض لها فلسطين الحبيبة، وحماية القدس وحفظ هويتها التاريخية ووضعها القانوني تحت الوصاية الهاشمية.
السفير البلجيكي
وقال السفير البلجيكي سيرج ديكشن، إن الأردن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، لعب وما زال يلعب دوراً مركزياً ودور الوساطة في المنطقة، خاصةً خلال الأشهر الأخيرة، حيث كانت جهوده الدبلوماسية والإنسانية بالنسبة للكثيرين منارة أمل.
وأضاف، أصبح الأردن في عهد جلالته ملاذا للاستقرار وموطنا ترحيبيا لملايين اللاجئين، مشيداً بالأجندة الإصلاحية السياسية والاقتصادية والإدارية لجلالته، التي رسمت رؤية لتحديث البلاد.
وقال "إننا كشريكين استراتيجيين، يتقاسم الأردن وبلجيكا فهمًا مشتركًا لأهمية النظام الدولي القائم على سيادة القانون، ونحن على استعداد لمواصلة العمل بشكل وثيق مع الأردن في ظل توجيهات جلالة الملك.

السفير الصيني
وقال السفير الصيني تشن تشوان دونغ، إن للأردن دورا مميزا في منطقة الشرق الأوسط، تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ويلعب دوما دورا هاما في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأضاف أن الأردن يدعو دائما للسلام الإقليمي، والحوار والتمسك بالحل السياسي في مواجهة الصراعات والنزاعات المعقدة والمتكررة في المنطقة، ليكون "واحة الاستقرار" في المنطقة، كما أنه داعم للتعاون الجماعي، إذ يلعب دورا فاعلا في تعزيز الاستقلال وتقوية الذات والتضامن والتعاون بين الدول العربية.
واشار إلى أن الأردن ممارس للدبلوماسية الودية، ويعمل على تطوير علاقات صداقة مع جميع الأطراف مع الالتزام بالمبادئ في العلاقات الخارجية، بما يحظى باحترام عالمي، قائلا إن ما يثير الإعجاب أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يقف في طليعة الدبلوماسية، من أجل تهدئة الوضع في قطاع غزة والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين، كما قام جلالته بتصريحات وأعمال قوية، بما ترك آثارا مهمة وواسعة في المجتمع الدولي.
وقال إن جلالته زار الصين 8 مرات بعد تسلمه السلطات الدستورية، وإن الرعاية الاستراتيجية للقيادتين وضعت ضمانا أساسيا للتطور السليم والمستقر للعلاقات الثنائية.
وبين أن الصين والأردن كممثلين للحضارات العريقة، طالما يتبادلان الاحترام والدعم، وتجمع بينهما مواقف مشتركة ونظرات متقاربة، يبذلان جهودا دؤوبة في وقف الحرب وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وزاد "نتطلع إلى العمل مع الجانب الأردني لمواصلة توطيد الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التعاون والمنفعة وتكثيف التبادلات الثقافية، بما يفتح أفقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

السفير الياباني
من جانبه، قال السفير الياباني أوكوياما جيرو، إن النهج المتوازن والقيادة الدائمة والثابتة لجلالة الملك عبد الله الثاني، تجاه عدد لا يحصى من القضايا السياسية، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل أيضًا على المستوى العالمي، يسهم بشكل كبير في استقرار العالم ككل في مواجهة التحديات المعقدة المتراكمة، بما في ذلك القضية الفلسطينية والعراق وسوريا.
وأضاف أن قيادة جلالته البارزة ورؤيته البعيدة النظر ساهمت في ترسيخ صورة الأردن باعتباره حجر الزاوية في الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك فإن العلاقات الشخصية القوية التي نشأت بين جلالته وقادة الدول الأخرى من خلال جهوده الدبلوماسية النشطة والسريعة، لم تسهل فقط جدول الأعمال الدبلوماسي الأردني، بل سهلت أيضًا المناقشات الدولية.
ولفت إلى أن مثل هذه البصيرة الثاقبة والقيادة القوية لجلالته بالإضافة إلى الأهمية الجغرافية للأردن، مكّنت البلاد من احتلال مكانة فريدة لا يمكن الاستغناء عنها على الساحة الدولية.
وبين أن العلاقة الثنائية الأخيرة بين الأردن واليابان شهدت الارتقاء بعلاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية في اجتماع القمة عام 2018، ما أدى إلى توسيع التعاون في العديد من المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
وقال إن مثل هذه العلاقات القوية رفيعة المستوى لعبت أيضًا دورًا كمحفز لتنشيط العلاقات التجارية بين الشركات والعلاقات الشعبية بين البلدين، ما جعل العلاقات الثنائية أكثر تعددًا للطبقات.
واشار إلى أن عام 2024، يصادف الذكرى الـ70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان، وتحرص اليابان على مواصلة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية مع الأردن.

السفير الهولندي
واعتبر سفير مملكة هولندا هاري فرفاي، أن مرور 25 عاما على تولي جلالته الحكم، هي شهادة على قيادته الثابتة وتفانيه من أجل رفاهية الشعب الأردني.
وقال "بتوجيهات من جلالة الملك، يشكل التزام الأردن بالاستقرار والسلام والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، حجر الزاوية في سياسته الخارجية، وينعكس ذلك أيضًا خلال الأوقات الصعبة الحالية التي تشهدها المنطقة".
وأشار إلى أن هولندا والأردن يتمتعان بعلاقات دبلوماسية قوية تمتد لعقود من الزمن، وتعتبر هولندا الأردن شريكا رئيسيا وتعترف بالدور المهم الذي يلعبه الأردن في استضافة اللاجئين.
وزاد "الروابط المتينة التي تربط مملكتينا ببعضهما البعض تتميز بالتعاون الناجح في عدد من المجالات، بما في ذلك الأمن والتجارة والمياه، والصداقة الطويلة الأمد بين بيوتنا الملكية".

السفير الأسترالي
وقال السفير الاسترالي برنارد لينش، أن استراليا تقدر كثيرا الدور الذي لعبه الأردن منذ فترة طويلة، في تحقيق الاستقرار الإقليمي تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأضاف أن الجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، هي جهود مثيرة للإعجاب ولا غنى عنها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وبين أن استراليا تتمتع بعلاقة قوية ودائمة مع الأردن، متجذرة منذ أن دعمت استراليا الثورة العربية الكبرى التي قادها الهاشميون في الحرب العالمية الأولى.
وقال "إن علاقاتنا السياسية والدفاعية والأمنية وثيقة ومثمرة، كما أننا نتمتع بعلاقات واسعة ومتنامية في مجالات أخرى، بما في ذلك التجارة والتعليم والثقافة، ونتطلع دائما إلى تعميق علاقاتنا الثنائية في المستقبل".

السفير النرويجي
من جهته، قال السفير النرويجي ايسبين ليندباك، إن مملكتي النرويج والأردن تربطهما علاقات دبلوماسية وثيقة وقوية، وخلال الـ50 عامًا الماضية، شهدنا ارتباطات كبيرة رفيعة المستوى، تجلت في الزيارة التاريخية للملك هارالد والملكة سونيا إلى الأردن في شباط 2020، والتي كانت أول زيارة رسمية لهما إلى المنطقة، مضيفا أنه وعلى نحو مماثل، رد جلالة الملك عبد الله الثاني، بزيارة إلى النرويج في عام 2022، ما أكد القوة الدائمة للعلاقة والالتزام المشترك بتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار والسياحة.
وقال "إن السياسة الخارجية للأردن في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على مدى 25 عاما، اتسمت بالبراغماتية والدبلوماسية والتفاني الثابت في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وقد برز الأردن كقوة استقرار في الشرق الأوسط، حيث شارك بنشاط في الجهود المبذولة لحل الصراعات وتعزيز السلام".
وأكد أن مشاركة الأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط تجسد التزامها بتعزيز الحوار والتعاون الإقليميين.
وأوضح أن التزام جلالة الملك المستمر بتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن أمر حيوي لتعزيز العلاقات الثنائية مع النرويج، وتماشيًا مع هذه الرؤية، اتخذت السفارة النرويجية في عمان خطوات استباقية من خلال تنظيم منتدى تجاري في كانون الأول 2023، وقد سمح هذا المنتدى للشركات النرويجية الكبرى بالتفاعل مع نظيراتها الأردنية، ما أثار اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع التعاونية عبر مختلف القطاعات، وخاصة في هذا المجال من الطاقة، مشيرا إلى أن المشاركة الفعالة من الجانبين تؤكد الحرص المتبادل على تعميق العلاقات الاقتصادية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.
وقال أن النرويج وبمناسبة مرور 25 عاما من قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تؤكد مجددا التزامها بتعزيز هذه الشراكة الناجحة، مدركة أهمية دور الأردن في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلام، ويعد التعاون المستمر بين البلدين بمثابة شهادة على القيم والتطلعات المشتركة لمستقبل مزدهر.- (بترا)

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