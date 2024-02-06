هآرتس: تحقيق بقصف إسرائيلي قتل 12 رهينة في 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة
هآرتس الإسرائيلية عن بدء تحقيق عسكري في قصف إسرائيلي أدى إلى مقتل 12 رهينة داخل
منزل في مستوطنة بئيري يوم 7 أكتوبر.
وفي
ديسمبر/كانون الأول الماضي كشف الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق دبابة تابعة لجيش
الاحتلال النار على منزل يضم رهائن إسرائيليين في مستوطنة "بئيري" أثناء
عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على
مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.
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