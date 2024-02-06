من هو جيش الله الأميركي؟

MENAFN - Alghad Newspaper) "جيش الله" ليست جماعة جديدة في الشرق الأوسط، وإنما منظمة دينية ظهرت مؤخرا في ولاية تكساس الأميركية. يعتقد أفرادها أنهم مكلّفون من الله بمهمة حماية أميركا.فهناك حالة من التوتر الشديد تسيطر على المنطقة الحدودية بين ولاية تكساس الأميركية والتراب المكسيسي، خاصة مع بروز المجموعة الجديدة التي تسمي نفسها "جيش الله".الجماعة لا يُعرف عدد أفرادها بدقة، لكنها تحصي المئات على الأقل، حتى الآن، بحسب وسائل إعلام أميركية.وتتبنى الجماعة خطابا دينيا قوميا، ويعتقد أفرادُها أنهم مكلفون من الله بحماية أميركا.

وغالبية أعضاء الجماعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، لكن "جيش الله" تضم أيضا عناصر من النازيين الجدد، وممن يؤمنون بنظريات المؤامرة والرافضين للقاح كورونا. وشعارهم هو "لنستعد حدودنا".

يقولون عن أنفسهم إنهم جماعة مدنية سلمية مهمتهم حماية تكساس من المهاجرين المكسيكيين فقط.

ويحتشد في تكساس مئات الأميركيين الذين جاءوا بشاحنات ومنازل متنقلة ويعرّفون عن أنفسهم بـ((جيش الله))، منذ أيام على طول الحدود مع المكسيك للاحتجاج على ((غزو)) المهاجرين.

على إحدى المركبات التي وصلت إلى مزرعة في كيمادو وهي قرية في تكساس يبلغ عدد سكانها 162 نسمة، تتميّز بمنازل ريفية منتشرة وسط الوادي، حيث يتدفق نهر ريو غراندي على الحدود الطبيعية بين الولايات المتحدة والمكسيك، كُتب ((انضموا إلى معركة الله)).

ويعبر آلاف المهاجرين هذا النهر كل شهر، ويقومون برحلات طويلة من الأميركتين الوسطى والجنوبية بحثاً عن حياة أفضل في الولايات المتحدة.

وقال روبين فورزانو (43 عاماً) الذي كان يحرس مدخل مزرعة كيمادو، حيث كان يتجمع المتظاهرون، لوكالة ((الصحافة الفرنسية)): ((الهجرة على الحدود خارجة عن السيطرة. نحن نتعرض للغزو وعلينا السيطرة على ما يحدث)).

وتُعد قضية الهجرة موضوعاً أساسياً في حملات الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، وهي مسألة يريد مكافحتها بشدة الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري والذي سيواجه على الأرجح الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتحديداً على ضفتَي نهر ريو غراندي، قرر الناشطون الذين يصفون أنفسهم بـ((نحن، الشعب)) في ترديد للكلمات الأولى من ديباجة الدستور الأميركي، أن يتجمعوا. وقبل أيام قليلة، أكّد أحد منظمي المظاهرة أن المشاركين يشكّلون ((جيش الله)).

وتحت شعار ((لنستعد حدودنا))، جاءوا في قوافل من مناطق مختلفة من البلاد، وهم يعتزمون التخييم حول بلدات حدودية.

وحمل كثير من المركبات لافتات تدعم ترمب المرشح الجمهوري، أو تنتقد بايدن من بينها ((الجنة لها جدران، والجحيم له حدود مفتوحة)).



منطقة منكوبة

وقال مارتي بيرد (73 عاماً) وهو من أنصار دونالد ترمب لوكالة ((الصحافة الفرنسية)) في إيغل باس المجاورة: ((الناس في المكسيك أشخاص رائعون، أنا أحبهم)).

وأضاف: ((لكن يبدو أنه بمجرّد وصولهم إلى هنا (...) يصبحون غاضبين. يسرقون ويقومون بعمليات سطو)).

وتقع مدينة إيغل باس في قلب معركة قانونية بين إدارة بايدن وحاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت.

ويتحدى أبوت، وهو مؤيد صريح لدونالد ترمب، إدارة بايدن ويتّهمها بـ((التقاعس المتعمد)) في مواجهة التدفق القياسي للمهاجرين على الحدود في الأشهر الأخيرة.

وتشكل الأسلاك الشائكة التي وضعتها سلطات تكساس قرب إيغل باس الحدودية، موضوع معركة قانونية مع الحكومة الفيدرالية.

بالإضافة إلى ذلك، أثار تسلّم الحرس الوطني في تكساس حصراً منذ 11 يناير (كانون الثاني)، مراقبة قطاع رئيسي من إيغل باس المتاخمة لنهر ريو غراندي، جدلاً بين تكساس والإدارة الديمقراطية.

لكن لا يشعر الجميع بالرضا عن وصول هذه القوافل من المتظاهرين.

فقد تحدث جيسي فوينتيس الذي يؤجّر قوارب كاياك على النهر، عن ((منطقة منكوبة)). وقال لوكالة ((الصحافة الفرنسية))، إن ((مجموعات معينة تدعي أنها جيش الله تأتي إلى مجتمعنا لنشر الكراهية. أنا قلق لأننا لسنا كذلك)).-(وكالات)