الجيش السوداني يعتقل عدداً من الضباط في أم درمان بتهمة الإعداد لانقلاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد تقرير سوداني اليوم الثلاثاء بأن استخبارات الجيش اعتقلت عددا من الضباط بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان بتهمة ((الإعداد لانقلاب)).
ونقلت صحيفة ((السوداني)) عن مصادر لم تسمها القول إن حملة الاعتقالات ((استهدفت ضباطا نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة))، وفقا لما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي).
وذكر مصدر مطلع أن الضباط المعتقلين هم ((قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب... ومدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي ومسؤول الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات... ومسؤول عمليات الدعم والإسناد الاستراتيجي لمواقع المدرعات والشجرة)).
وأبلغ مصدر عسكري من قاعدة وادي سيدنا صحيفة (السوداني) أن اعتقالات الضباط تزامنت مع زيارة إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للجيش، لمنطقة وادي سيدنا العسكرية.-(وكالات)
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