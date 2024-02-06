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الجيش السوداني يعتقل عدداً من الضباط في أم درمان بتهمة الإعداد لانقلاب

2/6/2024 4:28:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد تقرير سوداني اليوم الثلاثاء بأن استخبارات الجيش اعتقلت عددا من الضباط بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان بتهمة ((الإعداد لانقلاب)).
ونقلت صحيفة ((السوداني)) عن مصادر لم تسمها القول إن حملة الاعتقالات ((استهدفت ضباطا نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة))، وفقا لما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي).
وذكر مصدر مطلع أن الضباط المعتقلين هم ((قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب... ومدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي ومسؤول الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات... ومسؤول عمليات الدعم والإسناد الاستراتيجي لمواقع المدرعات والشجرة)).
وأبلغ مصدر عسكري من قاعدة وادي سيدنا صحيفة (السوداني) أن اعتقالات الضباط تزامنت مع زيارة إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للجيش، لمنطقة وادي سيدنا العسكرية.-(وكالات)

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