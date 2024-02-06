الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين أمريكية وبريطانية (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، اليوم الثلاثاء، استهدافها سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم "الحوثيين" يحي سريع في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية.. عمليتين عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينة أمريكية (Star nasia ستار ناسيا) والأخرى استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide مورنينق تايد)، وقد تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".



وأضاف البيان: "ستقوم القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمرِ والعربي، وذلك ضمن حق الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن".



وأكد البيان: "على استمرارِ عمليات القوات المسلحة اليمنية العسكرية في البحرين الأحمرِ والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفعِ الحصارِ وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



ويأتي البيان إثر إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير زورقين مسيّرين للحوثيين، وتأكيد بريطاني تعرض سفينة شحن مملوكة للمملكة لأضرار إثر هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن.



ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.



وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

