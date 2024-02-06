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لجنة المعايير في الميثاق تعتمد اسس الترشح للانتخابات

2/6/2024 4:28:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتمدت اللجنة العليا لمعايير الترشح للانتخابات النيابية في حزب الميثاق الوطني برئاسة رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي اسس ومعايير واضحة لإختيار مرشحي الحزب لخوض الانتخابات النيابية المقبلة على القائمة الحزبية الوطنية، أو القوائم المحلية على مستوى الدوائر الانتخابية في كافة محافظات المملكة.


وأعتمدت اللجنة في الميثاق الوطني الوزن الانتخابي بحيث يكون للمرشح او المرشحة قاعدة انتخابية وتصويتية في دائرته أو في أكثر من دائرة انتخابية معززًا ذلك بتقديرات إحصائية، بالاضافة اذا ما كان للمرشح خبرات وتجارب انتخابية سابقة بما فيها الجامعية، والنقابية، والأندية والجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية، واللامركزية والبلدية والنيابية.


هذا ونصت الأسس ايضا على أن يكون المرشح/ المرشحة ذات حضور سياسي، واجتماعي، وعلمي، وثقافي، واقتصادي، إضافة إلى القدرة على تبني وحمل فلسفة ورؤية ورسالة وقيم ومبادئ وغايات وأهداف حزب الميثاق الوطني وسياساته الواضحة.


وحددت اللجنة ضمن الأسس والمعايير التي تم اعتمادها أن تتوفر بالمرشح/ المرشحة المهارات والكفايات اللازمة للقيام بالمهام الحزبية والبرلمانية، والرغبة الحقيقية للعمل العام والقدرة على التفرغ للعمل الحزبي والبرلماني.


وهدف حزب الميثاق الوطني من خلال تشكيل لجنة معايير واسس الترشح للانتخابات القادمة واعتماد اسسها الى مأسسة عملية الترشح للانتخاب واعطاء دور فاعل لكل عضو في الحزب يقدم نفسه وتنطبق عليه الشروط بكل شفافية وحياد بما يحقق المصلحة العامة للحزب.

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