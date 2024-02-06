يديعوت أحرونوت: دعم الجمهور الأميركي لـ إسرائيل تآكل

ولفت الموقع إلى أنّ هناك لافتة معلّقة عند مدخل جامعة "كولومبيا"، مكتوب عليها "إسرائيل هي ألمانيا النازية الجديدة".



وأشار إلى أنّه في حال نجح وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير (وهو من اليمين المتطرّف) في إملاء السياسة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فـ "إنّ إسرائيل تنفذ ضرراً استراتيجياً ذاتياً".



يأتي ذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 123، وارتفاع حصيلة الشهداء من المدنيين الفلسطينيين إلى أكثر من 27.500.



وبالتوازي مع خوض الرئيس الأميركي جو بايدن استحقاق الانتخابات الرئاسية، وسط خشية من تراجع الأصوات الناخبة على خلفية معارضة سلوكه وسياسته الخارجية ودعمه المطلق لـ "إسرائيل".



ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الشهر الماضي، استطلاعاً للرأي، قالت إنّ على البيت الأبيض أن يقلق بشأنه. وأظهرت النتائج أنّ 53% يعتقدون أنّ سياسات بايدن أضرّت بهم.



وكشف استطلاع رأي أجرته شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، تراجع معدّل تأييد الناخبين لبايدن إلى أدنى مستوى له، نظراً إلى الآلية التي تتعاطى بها إدارته بشأن الحرب على غزة. قسم الترجمة العبرية (الميادين)