العقبة لإدارة المرافق تتسلم إدارة مرافق نادي الأمير راشد

MENAFN - Alghad Newspaper) ​أحمد الرواشدة

كشف مدير عام شركة العقبة لإدارة المرافق عن تسلم الشركة إدارة مرافق نادي الأمير راشد التابع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والواقع في قلب مدينة العقبة، ضمن التوجه نحو تطوير خدمات النادي وديمومتها وفق خطط تنفيذية متخصصة بها شركة إدارة المرافق ترتكز على تطوير كافة مرافقه وإشراك القطاع الخاص في تشغيله لتحسين الخدمات المقدمة واستحداث مرافق خدمية جديدة تليق بزوار النادي ومرتاديه.

وأضاف أن إدارة المرافق العامة من قبل شركة مختصة يشكل توجها إداريا جديدا على المستوى الوطني لكنه نظام معمول به في مختلف دول العالم وأثبت جدواه الاقتصادية ونتائج متميزة من حيث الاستدامة والجودة في تقديم الخدمات.

وبين الشوابكة اعتماد شركة العقبة لإدارة المرافق حاليا على أنظمة وتطبيقات إلكترونية تمكنها من تصويب أي خلل أو ملاحظة داخل أي مرفق في وقت قياسي مشيرا إلى تعاقد الشركة مع ثلاث شركات خاصة إحداها للصيانة وأخرى للنظافة وثالثة للأمن.

وحول إدارة ساحة الثورة العربية الكبرى من قبل شركة المرافق قال الشوابكة، إن إدارة الساحة تعتمد على أسس وخصوصية تراعي رمزية المكان تاريخيا وتراثيا ففيها يقع بيت الشريف الحسين بن علي وقلعة العقبة المملوكية حيث قيدت الشركة بعض النشاطات التزامًا بخصوصية المكان ورمزيته إذ لا يسمح في الساحة بإشعال "أراجيل" التبغ أو افتراش الأرضيات أو ركوب الدراجات خاصة وأن الساحة أصبحت الآن مركزا رئيسا لغالبية النشاطات والاحتفالات التي تتم بكافة المناسبات الوطنية إضافة إلى البعد السياحي الذي تحتله المنطقة .



وحول مواقف المركبات وعددها أربعة مواقف تم إنشاؤها في مدينة العقبة بهدف توفير مناطق اصطفاف آمنة وتوفير انسيابية لحركة الزوار والتسوق داخل الأسواق التجارية بين الشوابكة أن هذه المواقف تعتمد بدل خدمات رمزية لا يزيد على دينار واحد لكل اربع ساعات اصطفاف وهي فترة كافية لأي عملية تسوق كما تم أخذت مصلحة تجار المناطق التجارية بعين الاعتبار حيث تم تحديد بدل خدمات مواقف تفضيلي رمزي لكل صاحب محل تجاري يبلغ ٢٠ دينار في الشهر لمركبتين تعودان لكل محل.



ونوه الشوابكة إلى أنه تم الانتهاء من تجديد أرضيات ملعب العقبة الرئيس من قبل شركة تطوير العقبة حيث استبدلت أرضيات العشب الطبيعي بأرضيات من مادة الترتان التي تسمح بالمزيد من إقامة المباريات الدورية المحلية والوطنية موضحا أنه تم استحداث تطبيق إلكتروني لحجز الملعب بحيث يتمكن الراغبين في الحجز سواء أكاديميات أو أفراد من حجز الوقت المناسب لإشغال الملعب دون أي تدخل بشري ووفق تسعيرة منافسة مع إعطاء أولوية للأكاديميات الرياضية في العقبة التي زاد عددها عن ٣٥ أكاديمية بعد إنشاء الملعب .

ونوه مدير عام المرافق إلى إدارة الشركة لإسكان الشامية الخاص بالعمالة الآسيوية الوافدة والعاملة في مدينة العقبة الصناعية والذي يضم ٤٧ مبنىً يسكنه ما يزيد على ٤٢٠٠ موظف وعامل يعملون في قطاع المحيكات والأنسجة مع توفير كافة الخدمات المعيشية اليومية لهم.

وختم الشوابكة حديثه بأن شركة العقبة لإدارة المرافق شركة مملوكه للحكومة بنسبة مئة بالمئة تعمل بموجب الأنظمة والتعليمات الحكومية، لكنها تدير عملياتها وفق أسلوب القطاع الخاص بعيدا عن النمطية والبيروقراطية.