PUMA تُزوِّد مصر بالزي الرياضي الرسمي في الألعاب الأولمبية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أبرمت PUMA، الشركة الرائدة في صناعة المنتجات الرياضية، اتفاقيةً مع وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية لتزويد الرياضيين والمدربين والموظفين، بالزي الرياضي الرسمي في الألعاب الأولمبية التي ستُقام في باريس عام 2024.

تمتلك PUMA تاريخًا ناجحًا في مصر من خلال شراكات طويلة الأمد، بما في ذلك شراكات مع اتحاد كرة القدم المصري، واتحاد كرة اليد المصري، وغيرها من الفرق والرياضيين. ومؤخرًا، فاز الفريق المصري المرتدي لمنتجات PUMA، ببطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال للمرة التاسعة وتأهل للبطولة الأولمبية.

أوضح Johan Kuhlo، المدير الإداري للتوزيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EEMEA): "نرى في PUMA أن هذه الاتفاقية تعد فرصة رائعة لمزيد من الاستثمار الرياضي في مصر وتعزيز حضورنا في البلاد، حيث تتمتع مصر بشغف عميق بالرياضة، وبإمكانات اقتصادية واعدة، وبصفتنا شركة رياضية فنحن متحمسون للاستثمار في كليهما".

وبموجِب الاتفاقية، سيُقدَّم للوفد المصري منتجات PUMA، بما في ذلك الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، لارتدائها خلال فترة الألعاب. حققت مصر إنجازًا تاريخيًّا في آخر دورة أولمبية أقيمت في طوكيو بحصولها على ست ميداليات، لتسجِّل أنجح مشاركة لها على الإطلاق.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري: "وجدنا في PUMA شريكًا مثاليًّا نشاركه شغفنا بالرياضة في مصر تمامًا مثلنا. PUMA معروفة جيدًا لدى المصريين بصفتها شريكًا موثوقًا لمنتخباتنا الوطنية لكرة القدم وكرة اليد، وأنا فخور بأن الشركة ستزود وفدنا الأولمبي أيضًا بالزي الرسمي لألعاب باريس القادمة".

تعريف بشركة PUMA :

هي واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم، حيث تقوم بتصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات، وتطويرهم، وبيعهم، وتسويقهم. ولأكثر من 75 عامًا، حرصت PUMA دومًا على دفع الرياضة والثقافة إلى الأمام من خلال ابتكار منتجات سريعة لأسرع رياضيين في العالم. كما تقدِّم منتجات عالية الأداء ومستوحاة من نمط الحياة الرياضي في رياضات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والجولف، ورياضات السيارات. كما تتعاون مع مصممين وعلامات تجارية شهيرة لإدخال التأثيرات الرياضية في ثقافة الشارع والموضة. تمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA، وCobra Golf، وstichd. وتوزع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتوظِّف نحو 20000 شخص في جميع أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيس في هيرتسوجيناوراخ، بألمانيا.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :