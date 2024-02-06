PUMA تُزوِّد مصر بالزي الرياضي الرسمي في الألعاب الأولمبية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أبرمت PUMA، الشركة الرائدة في صناعة المنتجات الرياضية، اتفاقيةً مع وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية لتزويد الرياضيين والمدربين والموظفين، بالزي الرياضي الرسمي في الألعاب الأولمبية التي ستُقام في باريس عام 2024.
تمتلك PUMA تاريخًا ناجحًا في مصر من خلال شراكات طويلة الأمد، بما في ذلك شراكات مع اتحاد كرة القدم المصري، واتحاد كرة اليد المصري، وغيرها من الفرق والرياضيين. ومؤخرًا، فاز الفريق المصري المرتدي لمنتجات PUMA، ببطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال للمرة التاسعة وتأهل للبطولة الأولمبية.
أوضح Johan Kuhlo، المدير الإداري للتوزيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EEMEA): "نرى في PUMA أن هذه الاتفاقية تعد فرصة رائعة لمزيد من الاستثمار الرياضي في مصر وتعزيز حضورنا في البلاد، حيث تتمتع مصر بشغف عميق بالرياضة، وبإمكانات اقتصادية واعدة، وبصفتنا شركة رياضية فنحن متحمسون للاستثمار في كليهما".
وبموجِب الاتفاقية، سيُقدَّم للوفد المصري منتجات PUMA، بما في ذلك الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، لارتدائها خلال فترة الألعاب. حققت مصر إنجازًا تاريخيًّا في آخر دورة أولمبية أقيمت في طوكيو بحصولها على ست ميداليات، لتسجِّل أنجح مشاركة لها على الإطلاق.
من جانبه قال الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري: "وجدنا في PUMA شريكًا مثاليًّا نشاركه شغفنا بالرياضة في مصر تمامًا مثلنا. PUMA معروفة جيدًا لدى المصريين بصفتها شريكًا موثوقًا لمنتخباتنا الوطنية لكرة القدم وكرة اليد، وأنا فخور بأن الشركة ستزود وفدنا الأولمبي أيضًا بالزي الرسمي لألعاب باريس القادمة".
تعريف بشركة PUMA :
هي واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم، حيث تقوم بتصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات، وتطويرهم، وبيعهم، وتسويقهم. ولأكثر من 75 عامًا، حرصت PUMA دومًا على دفع الرياضة والثقافة إلى الأمام من خلال ابتكار منتجات سريعة لأسرع رياضيين في العالم. كما تقدِّم منتجات عالية الأداء ومستوحاة من نمط الحياة الرياضي في رياضات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والجولف، ورياضات السيارات. كما تتعاون مع مصممين وعلامات تجارية شهيرة لإدخال التأثيرات الرياضية في ثقافة الشارع والموضة. تمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA، وCobra Golf، وstichd. وتوزع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتوظِّف نحو 20000 شخص في جميع أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيس في هيرتسوجيناوراخ، بألمانيا.
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