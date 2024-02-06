Komatsu وwilliams Racing يعيدان إحياء الشراكة التاريخية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--وقعت شركة Komatsu الرائدة في مجال تصنيع المعدات الثقيلة صفقة متعددة السنوات مع Williams Racing لتصبح الشريك الرئيسي للفريق البريطاني اعتبارًا من بداية موسم بطولة العالم للفورمولا وان (F1) لعام 2024.
كانت Komatsu شريكًا رئيسيًا لـ Williams Racing في الفورمولا وان خلال الثمانينيات والتسعينيات، وهي فترة شهدت نجاحًا كبيرًا للفريق. أبرز الإنجازات كانت في عامي 1996 و1997، عندما دعمت Komatsu فريق Williams Racing في بطولة الصانعين والسائقين مع Damon Hill وJacques Villeneuve على التوالي. مع التطلع إلى المستقبل، فإن كلتا العلامتين التجاريتين متحمستان للبناء على تاريخهما المشترك وهما يشرعان في حقبة جديدة.
كانت Komatsu التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها رائدة في الابتكار في قطاع تصنيع المعدات لأكثر من 100 عام. كما يتجسد في وعد علامتها التجارية، "خلق القيمة معًا"، تعتقد الشركة أن الشراكات التعاونية هي الطريقة المثلى لخلق تأثير إيجابي دائم.
تعكس التعيينات الرسمية لشركة Komatsu مع Williams Racing التركيز المشترك بين الشركتين على التطوير طويل المدى للهندسة والتكنولوجيا والأجيال الجديدة من المواهب: الشريك الرسمي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهن المبكرة، والشريك الرسمي في الرياضات الإلكترونية، والشريك الرسمي لآلات البناء. ستتداخل هذه المجالات وتتحد ضمن الشراكة، حيث تسعى Komatsu إلى إشراك الجيل القادم من المبتكرين وجذب التركيز إليهم من خلال فعاليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تثريها منصة Williams Racing للرياضات الإلكترونية.
قال Hiroyuki Ogawa، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة .Komatsu Ltd: "من خلال شراكتنا، نتطلع إلى خلق قيمة معًا، داخل وخارج المضمار. وتتماشى شراكتنا مع Williams Racing مع مهمة Komatsu المتمثلة في خلق قيمة من خلال الابتكارات التصنيعية والتكنولوجية لتمكين مستقبل مستدام حيث يمكن للناس والشركات وكوكبنا أن يزدهروا معًا".
كانت إحدى القوى الدافعة وراء الشراكة هي مواءمة الرؤية التي تشترك فيها العلامتان التجاريتان. الخصائص المضمنة في الحمض النووي وقيم Komatsu، مثل التكنولوجيا المتطورة والجودة الفائقة والموثوقية التي لا تتزعزع، تظهر جميعها لدى Williams Racing على أعلى مستوى في رياضة السيارات. تخلق هذه الشراكة الجديدة أساسًا للتعاون المتبادل بين Williams وKomatsu في المستقبل، ونتطلع إلى العمل معًا عبر مجموعة من التخصصات، خاصة فيما يتعلق بتطوير موظفينا واستكشاف الفرص المحتملة في النظام البيئي الهندسي التقني.
قال James Vowles، مدير Williams Racing: "نحن في Williams Racing مسرورون أن نعيد إحياء علاقتنا مع Komatsu. لقد حققنا نجاحًا كبيرًا معًا في الماضي ولم الشمل هو خطوة مهمة في مهمة Williams Racing على المدى الطويل للعودة إلى المقدمة. ويلتزم كل من Williams وKomatsu بجذب وتطوير أفضل المواهب الشابة سعيًا لتحقيق أهدافنا ونتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى".
سيظهر شعار Komatsu وعلامتها التجارية بشكل بارز على كسوة سباق Williams 2024، بالإضافة إلى ملابس ومعدات الفريق، خلال موسم الفورمولا وان القادم.
من خلال عملياتها في أكثر من 140 دولة، تعد Komatsu مزودًا عالميًا للمعدات والخدمات والحلول الثقيلة المتميزة. قدمت الشركة أول شاحنة قلابة ذاتية القيادة في العالم في عام 2008 وتساعد العملاء على التقدم نحو الحياد الكربوني من خلال مجموعتها المتنامية من معدات البناء والتعدين الكهربائية والهجينة وخلايا الوقود.
Williams Racing هي واحدة من فرق الفورمولا وان الأكثر شهرة في العالم. كان الزي البريطاني يتنافس على أعلى مستوى منذ ما يقرب من خمسة عقود، وحصد 114 انتصارًا، وصعد 313 مرة على منصة التتويج وانطلق في المركز الأول 128 مرة في ذلك الوقت. كما فاز فريق Williams Racing بتسع بطولات للصانعين، مما يجعله ثاني أنجح فريق في تاريخ هذه الرياضة.
حول فريق Williams Racing
لأكثر من 45 عامًا، كان فريق Williams Racing في طليعة واحدة من أسرع الرياضات على هذا الكوكب، كونه أحد أفضل ثلاثة فرق ناجحة في التاريخ تتنافس في بطولة العالم للفورمولا وان. مع تراث لا مثيل له تقريبًا من الهندسة وسباقات سيارات الفورمولا وان والعصور التي لا تنسى التي تثبت أنه قوة لا يستهان بها، يحمل الفريق البريطاني 16 لقبًا لبطولة العالم للفورمولا وان. منذ تأسيسه في عام 1977 من قبل الراحل السير Frank Williams والرائد الهندسي السير Patrick Head، فاز الفريق بتسع بطولات للصانعين، بالتعاون مع Cosworth وHonda وRenault. تعد قائمة السائقين أسطورية، حيث يتم رفع ألقاب بطولة السائقين السبعة من قبل الرموز الحقيقية للرياضة: Alan Jones، وKeke Rosberg، وNelson Piquet، وNigel Mansell، وAlain Prost، وDamon Hill وJacques Villeneuve. لقد صنع الفريق التاريخ من قبل وهو في طريقه لصنعه مرة أخرى بمهمة طويلة الأجل للتطور والعودة إلى المقدمة.
حول Komatsu
تقوم Komatsu بتطوير وتوريد التقنيات والمعدات والخدمات لأسواق البناء والتعدين والرافعات الشوكية والأسواق الصناعية والغابات. لأكثر من قرن من الزمان، كانت الشركة تخلق قيمة لعملائها من خلال التصنيع والابتكار التكنولوجي، والشراكة مع الآخرين لتمكين مستقبل مستدام حيث يزدهر الناس والأعمال والكوكب معًا. تستخدم صناعات الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم حلول Komatsu لتطوير البنية التحتية الحديثة واستخراج المعادن الأساسية وإدارة الغابات وإنشاء منتجات استهلاكية. تدعم شبكات الخدمة والموزعين العالمية للشركة عمليات العملاء للمساعدة في تعزيز السلامة وتعزيز الإنتاجية مع العمل على تحسين الأداء. تعرف على المزيد على
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