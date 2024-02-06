Komatsu وwilliams Racing يعيدان إحياء الشراكة التاريخية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--وقعت شركة Komatsu الرائدة في مجال تصنيع المعدات الثقيلة صفقة متعددة السنوات مع Williams Racing لتصبح الشريك الرئيسي للفريق البريطاني اعتبارًا من بداية موسم بطولة العالم للفورمولا وان (F1) لعام 2024.

كانت Komatsu شريكًا رئيسيًا لـ Williams Racing في الفورمولا وان خلال الثمانينيات والتسعينيات، وهي فترة شهدت نجاحًا كبيرًا للفريق. أبرز الإنجازات كانت في عامي 1996 و1997، عندما دعمت Komatsu فريق Williams Racing في بطولة الصانعين والسائقين مع Damon Hill وJacques Villeneuve على التوالي. مع التطلع إلى المستقبل، فإن كلتا العلامتين التجاريتين متحمستان للبناء على تاريخهما المشترك وهما يشرعان في حقبة جديدة.

كانت Komatsu التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها رائدة في الابتكار في قطاع تصنيع المعدات لأكثر من 100 عام. كما يتجسد في وعد علامتها التجارية، "خلق القيمة معًا"، تعتقد الشركة أن الشراكات التعاونية هي الطريقة المثلى لخلق تأثير إيجابي دائم.

تعكس التعيينات الرسمية لشركة Komatsu مع Williams Racing التركيز المشترك بين الشركتين على التطوير طويل المدى للهندسة والتكنولوجيا والأجيال الجديدة من المواهب: الشريك الرسمي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهن المبكرة، والشريك الرسمي في الرياضات الإلكترونية، والشريك الرسمي لآلات البناء. ستتداخل هذه المجالات وتتحد ضمن الشراكة، حيث تسعى Komatsu إلى إشراك الجيل القادم من المبتكرين وجذب التركيز إليهم من خلال فعاليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تثريها منصة Williams Racing للرياضات الإلكترونية.

قال Hiroyuki Ogawa، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة .Komatsu Ltd: "من خلال شراكتنا، نتطلع إلى خلق قيمة معًا، داخل وخارج المضمار. وتتماشى شراكتنا مع Williams Racing مع مهمة Komatsu المتمثلة في خلق قيمة من خلال الابتكارات التصنيعية والتكنولوجية لتمكين مستقبل مستدام حيث يمكن للناس والشركات وكوكبنا أن يزدهروا معًا".

كانت إحدى القوى الدافعة وراء الشراكة هي مواءمة الرؤية التي تشترك فيها العلامتان التجاريتان. الخصائص المضمنة في الحمض النووي وقيم Komatsu، مثل التكنولوجيا المتطورة والجودة الفائقة والموثوقية التي لا تتزعزع، تظهر جميعها لدى Williams Racing على أعلى مستوى في رياضة السيارات. تخلق هذه الشراكة الجديدة أساسًا للتعاون المتبادل بين Williams وKomatsu في المستقبل، ونتطلع إلى العمل معًا عبر مجموعة من التخصصات، خاصة فيما يتعلق بتطوير موظفينا واستكشاف الفرص المحتملة في النظام البيئي الهندسي التقني.

قال James Vowles، مدير Williams Racing: "نحن في Williams Racing مسرورون أن نعيد إحياء علاقتنا مع Komatsu. لقد حققنا نجاحًا كبيرًا معًا في الماضي ولم الشمل هو خطوة مهمة في مهمة Williams Racing على المدى الطويل للعودة إلى المقدمة. ويلتزم كل من Williams وKomatsu بجذب وتطوير أفضل المواهب الشابة سعيًا لتحقيق أهدافنا ونتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى".

سيظهر شعار Komatsu وعلامتها التجارية بشكل بارز على كسوة سباق Williams‏ 2024، بالإضافة إلى ملابس ومعدات الفريق، خلال موسم الفورمولا وان القادم.

من خلال عملياتها في أكثر من 140 دولة، تعد Komatsu مزودًا عالميًا للمعدات والخدمات والحلول الثقيلة المتميزة. قدمت الشركة أول شاحنة قلابة ذاتية القيادة في العالم في عام 2008 وتساعد العملاء على التقدم نحو الحياد الكربوني من خلال مجموعتها المتنامية من معدات البناء والتعدين الكهربائية والهجينة وخلايا الوقود.

Williams Racing هي واحدة من فرق الفورمولا وان الأكثر شهرة في العالم. كان الزي البريطاني يتنافس على أعلى مستوى منذ ما يقرب من خمسة عقود، وحصد 114 انتصارًا، وصعد 313 مرة على منصة التتويج وانطلق في المركز الأول 128 مرة في ذلك الوقت. كما فاز فريق Williams Racing بتسع بطولات للصانعين، مما يجعله ثاني أنجح فريق في تاريخ هذه الرياضة.

حول فريق Williams Racing

لأكثر من 45 عامًا، كان فريق Williams Racing في طليعة واحدة من أسرع الرياضات على هذا الكوكب، كونه أحد أفضل ثلاثة فرق ناجحة في التاريخ تتنافس في بطولة العالم للفورمولا وان. مع تراث لا مثيل له تقريبًا من الهندسة وسباقات سيارات الفورمولا وان والعصور التي لا تنسى التي تثبت أنه قوة لا يستهان بها، يحمل الفريق البريطاني 16 لقبًا لبطولة العالم للفورمولا وان. منذ تأسيسه في عام 1977 من قبل الراحل السير Frank Williams والرائد الهندسي السير Patrick Head، فاز الفريق بتسع بطولات للصانعين، بالتعاون مع Cosworth وHonda وRenault. تعد قائمة السائقين أسطورية، حيث يتم رفع ألقاب بطولة السائقين السبعة من قبل الرموز الحقيقية للرياضة: Alan Jones، وKeke Rosberg، وNelson Piquet، وNigel Mansell، وAlain Prost، وDamon Hill وJacques Villeneuve. لقد صنع الفريق التاريخ من قبل وهو في طريقه لصنعه مرة أخرى بمهمة طويلة الأجل للتطور والعودة إلى المقدمة.

حول Komatsu

تقوم Komatsu بتطوير وتوريد التقنيات والمعدات والخدمات لأسواق البناء والتعدين والرافعات الشوكية والأسواق الصناعية والغابات. لأكثر من قرن من الزمان، كانت الشركة تخلق قيمة لعملائها من خلال التصنيع والابتكار التكنولوجي، والشراكة مع الآخرين لتمكين مستقبل مستدام حيث يزدهر الناس والأعمال والكوكب معًا. تستخدم صناعات الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم حلول Komatsu لتطوير البنية التحتية الحديثة واستخراج المعادن الأساسية وإدارة الغابات وإنشاء منتجات استهلاكية. تدعم شبكات الخدمة والموزعين العالمية للشركة عمليات العملاء للمساعدة في تعزيز السلامة وتعزيز الإنتاجية مع العمل على تحسين الأداء. تعرف على المزيد على

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