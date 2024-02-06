تجديد الشراكة بين فريق Aston Martin Aramco Formula One®‎ وشركة Netapp

MENAFN - AETOSWire) -(BUSINESS WIRE )-- أعلن اليوم فريق Aston Martin Aramco Formula One®‎ وشركة NetApp®‎ (رمزها في بورصة نازداك: NTAP) المتخصصة في مجال البنية التحتية الذكية للبيانات، عن تجديد شراكتهما، وتعيين NetApp شريكًا مختصًا بالبنية التحتية العالمية للفريق، إذ كانت NetApp شريكًا رئيسيًا للفريق منذ عودته إلى سباق Formula One®‎ في عام 2021 بعد أكثر من 60 عامًا قضاها بعيدًا عن المضمار. جدير بالذكر أن هذه الشراكة تعتمد على التعاون الناجح طوال الأعوام الثلاثة السابقة، وتعمد إلى تمكين Aston Martin Aramco من استخدام تكنولوجيا التخزين من NetApp لتخزين كميات هائلة من البيانات التي يحتاج إليها الفريق وإدارتها والوصول إليها على الفور بغية تحسين أدائه.

تمنح البيانات سائقي Formula One®‎ وفِرق الدعم الخاصة بهم الرؤى التي يحتاجون إليها لاتخاذ القرارات المناسبة بغية تحسين أدائهم في السباق. كما تسهم البيانات في تعزيز عمليات المحاكاة التي تساعد الفِرق في التنبؤ والاستجابة للسيناريوهات التي قد تحدث في أثناء السباق، مثل تغير الظروف الجوية أو وقفات الصيانة غير المخطط لها، إذ إن استخدام البيانات لفهم تأثير هذه المواقف مقدمًا يُمكّنها من التكيف في الوقت الفعلي في سباق تكون فيه المللي ثانية مهمة، ومن دون هذه الرؤى، قد لا تتمكن الفِرق من اتخاذ القرار الصحيح بشأن كيفية الاستجابة قبل فوات الفرصة. علاوةً على ذلك، وفي أثناء أي سباق، يعمد فريق Aston Martin Aramco إلى جمع البيانات من مئات السيناريوهات، بما في ذلك، إحصاءات الأداء في الوقت الفعلي، مثل درجة حرارة المضمار، وتدهور الإطارات، والديناميكا الهوائية. هذا، ويمنح الوصول الفوري إلى تلك البيانات، سواء على جانب المضمار أو في مجمع التكنولوجيا AMR (AMRTC) المتطور الخاص بالفريق، الفريق البيانات التي يحتاج إليها لتكييف إستراتيجية السباق في الوقت الفعلي. ونظرًا إلى أن مشاركة البيانات بين المضمار ومقر الفريق يلعب دورًا محوريًا في نجاح الفريق، فإن تخزين البيانات وإدارتها تعد وظيفة بالغة الأهمية.

صرحت Clare Lansley، مدير قسم المعلومات في Aston Martin Aramco، قائلة: "تحدونا بالغ السعادة حيال تجديد شراكتنا مع NetApp بالتزامن مع دخولنا الموسم الرابع معًا منذ عودتنا إلى عالم Formula One في 2021". "لقد ساندتنا NetApp طوال هذه الرحلة، ناهيك عن دورها المحوري في العمليات الجارية خارج المضمار وفي مقرنا في AMRTC الكائن في Silverstone. فنحن نستخدم البيانات لتحسين مستوى الأداء والتقدم على نحو أسرع، لذا فإن تعاون NetApp مع الفريق يعد عاملاً رئيسيًا في نجاحه."

بفضل البيانات التي تخزنها وتديرها NetApp، وصل فريق Aston Martin Aramco إلى المنصة ثماني مرات، بواقع 280 نقطة، واحتل المركز الخامس في بطولة الصانعين في موسم Formula One®‎ لعام 2023، وعن طريق تعيين NetApp شريكًا عالميًا مختصًا بالبنية التحتية للبيانات، سيتمتع الفريق بدعم مستمر على صعيد تخزين البيانات وتحليلها، بما في ذلك:



السرعة: يساعد حل مركز البيانات NetApp FlexPod®‎ الفريق في الوصول الفوري إلى كميات هائلة من البيانات وتخزينها، ونقل البيانات بسرعة وكفاءة بين فريق المضمار ومقر السباق والمصنع بغية تمكين اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي تقريبًا، والتي تؤثر على إستراتيجية السباق.

عامل الثقة : يضمن NetApp® Cloud Volumes ONTAP®‎ موثوقية المؤسسة والعمليات المستمرة في حال حدوث أعطال، وبهذا تتوفر بيانات الفريق دائمًا عندما يحتاج إليها.

إمكانية الملاحظة: تسهل NetApp® Cloud Insights على الفريق أمر مراقبة كل موارده وتطبيقاته واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسينها حتى يتمكن من اعتماد وتفعيل التكنولوجيا الجديدة بفعالية سواء في أماكن العمل وفي السحابة، مما يوفر إمكانية ملاحظة كاملة.

الأمن: يوفر NetApp® Storage Workload Security حماية متواصلة ضد كل من التهديدات الداخلية والخارجية عن طريق مراقبة البيانات المتوفرة على منصة NetApp وحمايتها. قابلية التطوير: يمكن أن يتوسع حل NetApp بأكمله ويتطور حتى يتمكن الفريق من مواجهة أي تحدٍ حتى في ظل تطور وتغير متطلبات تكنولوجيا المعلومات.

صرحت Gabie Boko، مدير قسم التسويق في NetApp، قائلة: "إن NetApp وفريق Aston Martin Aramco تجمعهما علاقة شراكة موفقة، لأننا ملتزمون بالسعي وراء تحقيق الأداء المذهل والابتكار الحقيقي". "وعندما عاد Aston Martin إلى حلبة Formula One®‎ بعد أكثر من 60 عامًا قضاها بعيدًا عن المضمار، كان بحاجة إلى شريك متخصص في التكنولوجيا لمساعدته في مواجهة أي تحدٍ، سواء داخل المضمار أو خارجه، إذ تزود NetApp فريق Aston Martin Aramco ببنية تحتية ذكية للبيانات تتوافق وتيرتها مع وتيرة Formula One®‎."

إن السرعة الهائلة التي يستطيع بها فريق Aston Martin Aramco الاستفادة من البيانات المخزنة يمنحه ميزة تنافسية واضحة. كما تمكّن حلول بيانات NetApp الفريق من تعزيز سعيه الدؤوب نحو الإبداع، إذ إنها تصمم مركبات أسرع وتحسن إستراتيجيته في السباق.

موارد إضافية



صفحة شراكة NetApp وفريق Aston Martin Aramco Formula One®‎ الإلكترونية فريق Aston Martin F1 يرتقي إلى القمة (مدونة)

نبذة عن NetApp

تعد NetApp شركة متخصصة في مجال البنية التحتية الذكية للبيانات، فهي تجمع بين تخزين البيانات الموحدة وخدمات البيانات المتكاملة وحلول العمليات السحابية، هادفةً إلى تحويل عالم الاضطرابات إلى فرصة ذهبية لكل عميل، إلى جانب ذلك تنشئ NetApp بنية تحتية خالية من الصوامع، معولةً على إمكانية الملاحظة والذكاء الاصطناعي بغية تفعيل أفضل إدارة للبيانات. وبصفتنا الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة التخزين المعنية بالمؤسسات المدرجة في أكبر السحابات في العالم، فإن خدمة تخزين البيانات التي نقدمها توفر مرونة وسلاسة منقطعة النظير. إضافةً إلى ذلك، توفر خدمات البيانات التي نقدمها ميزات فائقة على صعيد البيانات بفضل المرونة السيبرانية الفائقة والحوكمة وسرعة التطبيقات، كما توفر حلول العمليات السحابية لدينا تحسينًا متواصلاً للأداء والكفاءة بفضل إمكانية الملاحظة والذكاء الاصطناعي. فبغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، مع NetApp، يمكنك تغيير البنية التحتية للبيانات تغييرًا جذريًا بغية الارتقاء بمستوى أعمالك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X و LinkedIn و Facebook و Instagram .

إن NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc.‎، وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية تخص مالكيها المعنيين.

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