تجديد الشراكة بين فريق Aston Martin Aramco Formula One®‎ وشركة Netapp

(MENAFN
- AETOSWire) -(BUSINESS WIRE )-- أعلن اليوم فريق Aston Martin Aramco Formula One® وشركة NetApp® (رمزها في بورصة نازداك: NTAP) المتخصصة في مجال البنية التحتية الذكية للبيانات، عن تجديد شراكتهما، وتعيين NetApp شريكًا مختصًا بالبنية التحتية العالمية للفريق، إذ كانت NetApp شريكًا رئيسيًا للفريق منذ عودته إلى سباق Formula One® في عام 2021 بعد أكثر من 60 عامًا قضاها بعيدًا عن المضمار. جدير بالذكر أن هذه الشراكة تعتمد على التعاون الناجح طوال الأعوام الثلاثة السابقة، وتعمد إلى تمكين Aston Martin Aramco من استخدام تكنولوجيا التخزين من NetApp لتخزين كميات هائلة من البيانات التي يحتاج إليها الفريق وإدارتها والوصول إليها على الفور بغية تحسين أدائه.
تمنح البيانات سائقي Formula One® وفِرق الدعم الخاصة بهم الرؤى التي يحتاجون إليها لاتخاذ القرارات المناسبة بغية تحسين أدائهم في السباق. كما تسهم البيانات في تعزيز عمليات المحاكاة التي تساعد الفِرق في التنبؤ والاستجابة للسيناريوهات التي قد تحدث في أثناء السباق، مثل تغير الظروف الجوية أو وقفات الصيانة غير المخطط لها، إذ إن استخدام البيانات لفهم تأثير هذه المواقف مقدمًا يُمكّنها من التكيف في الوقت الفعلي في سباق تكون فيه المللي ثانية مهمة، ومن دون هذه الرؤى، قد لا تتمكن الفِرق من اتخاذ القرار الصحيح بشأن كيفية الاستجابة قبل فوات الفرصة. علاوةً على ذلك، وفي أثناء أي سباق، يعمد فريق Aston Martin Aramco إلى جمع البيانات من مئات السيناريوهات، بما في ذلك، إحصاءات الأداء في الوقت الفعلي، مثل درجة حرارة المضمار، وتدهور الإطارات، والديناميكا الهوائية. هذا، ويمنح الوصول الفوري إلى تلك البيانات، سواء على جانب المضمار أو في مجمع التكنولوجيا AMR (AMRTC) المتطور الخاص بالفريق، الفريق البيانات التي يحتاج إليها لتكييف إستراتيجية السباق في الوقت الفعلي. ونظرًا إلى أن مشاركة البيانات بين المضمار ومقر الفريق يلعب دورًا محوريًا في نجاح الفريق، فإن تخزين البيانات وإدارتها تعد وظيفة بالغة الأهمية.
صرحت Clare Lansley، مدير قسم المعلومات في Aston Martin Aramco، قائلة: "تحدونا بالغ السعادة حيال تجديد شراكتنا مع NetApp بالتزامن مع دخولنا الموسم الرابع معًا منذ عودتنا إلى عالم Formula One في 2021". "لقد ساندتنا NetApp طوال هذه الرحلة، ناهيك عن دورها المحوري في العمليات الجارية خارج المضمار وفي مقرنا في AMRTC الكائن في Silverstone. فنحن نستخدم البيانات لتحسين مستوى الأداء والتقدم على نحو أسرع، لذا فإن تعاون NetApp مع الفريق يعد عاملاً رئيسيًا في نجاحه."
بفضل البيانات التي تخزنها وتديرها NetApp، وصل فريق Aston Martin Aramco إلى المنصة ثماني مرات، بواقع 280 نقطة، واحتل المركز الخامس في بطولة الصانعين في موسم Formula One® لعام 2023، وعن طريق تعيين NetApp شريكًا عالميًا مختصًا بالبنية التحتية للبيانات، سيتمتع الفريق بدعم مستمر على صعيد تخزين البيانات وتحليلها، بما في ذلك:
السرعة: يساعد حل مركز البيانات NetApp FlexPod® الفريق في الوصول الفوري إلى كميات هائلة من البيانات وتخزينها، ونقل البيانات بسرعة وكفاءة بين فريق المضمار ومقر السباق والمصنع بغية تمكين اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي تقريبًا، والتي تؤثر على إستراتيجية السباق. عامل الثقة : يضمن NetApp® Cloud Volumes ONTAP® موثوقية المؤسسة والعمليات المستمرة في حال حدوث أعطال، وبهذا تتوفر بيانات الفريق دائمًا عندما يحتاج إليها. إمكانية الملاحظة: تسهل NetApp® Cloud Insights على الفريق أمر مراقبة كل موارده وتطبيقاته واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسينها حتى يتمكن من اعتماد وتفعيل التكنولوجيا الجديدة بفعالية سواء في أماكن العمل وفي السحابة، مما يوفر إمكانية ملاحظة كاملة. الأمن: يوفر NetApp® Storage Workload Security حماية متواصلة ضد كل من التهديدات الداخلية والخارجية عن طريق مراقبة البيانات المتوفرة على منصة NetApp وحمايتها. قابلية التطوير: يمكن أن يتوسع حل NetApp بأكمله ويتطور حتى يتمكن الفريق من مواجهة أي تحدٍ حتى في ظل تطور وتغير متطلبات تكنولوجيا المعلومات.
صرحت Gabie Boko، مدير قسم التسويق في NetApp، قائلة: "إن NetApp وفريق Aston Martin Aramco تجمعهما علاقة شراكة موفقة، لأننا ملتزمون بالسعي وراء تحقيق الأداء المذهل والابتكار الحقيقي". "وعندما عاد Aston Martin إلى حلبة Formula One® بعد أكثر من 60 عامًا قضاها بعيدًا عن المضمار، كان بحاجة إلى شريك متخصص في التكنولوجيا لمساعدته في مواجهة أي تحدٍ، سواء داخل المضمار أو خارجه، إذ تزود NetApp فريق Aston Martin Aramco ببنية تحتية ذكية للبيانات تتوافق وتيرتها مع وتيرة Formula One®."
إن السرعة الهائلة التي يستطيع بها فريق Aston Martin Aramco الاستفادة من البيانات المخزنة يمنحه ميزة تنافسية واضحة. كما تمكّن حلول بيانات NetApp الفريق من تعزيز سعيه الدؤوب نحو الإبداع، إذ إنها تصمم مركبات أسرع وتحسن إستراتيجيته في السباق.
موارد إضافية
صفحة شراكة NetApp وفريق Aston Martin Aramco Formula One® الإلكترونية فريق Aston Martin F1 يرتقي إلى القمة (مدونة)
نبذة عن NetApp
تعد NetApp شركة متخصصة في مجال البنية التحتية الذكية للبيانات، فهي تجمع بين تخزين البيانات الموحدة وخدمات البيانات المتكاملة وحلول العمليات السحابية، هادفةً إلى تحويل عالم الاضطرابات إلى فرصة ذهبية لكل عميل، إلى جانب ذلك تنشئ NetApp بنية تحتية خالية من الصوامع، معولةً على إمكانية الملاحظة والذكاء الاصطناعي بغية تفعيل أفضل إدارة للبيانات. وبصفتنا الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة التخزين المعنية بالمؤسسات المدرجة في أكبر السحابات في العالم، فإن خدمة تخزين البيانات التي نقدمها توفر مرونة وسلاسة منقطعة النظير. إضافةً إلى ذلك، توفر خدمات البيانات التي نقدمها ميزات فائقة على صعيد البيانات بفضل المرونة السيبرانية الفائقة والحوكمة وسرعة التطبيقات، كما توفر حلول العمليات السحابية لدينا تحسينًا متواصلاً للأداء والكفاءة بفضل إمكانية الملاحظة والذكاء الاصطناعي. فبغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، مع NetApp، يمكنك تغيير البنية التحتية للبيانات تغييرًا جذريًا بغية الارتقاء بمستوى أعمالك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X و LinkedIn و Facebook و Instagram .
إن NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc.، وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية تخص مالكيها المعنيين.
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