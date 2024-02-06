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في زلة لسان جديدة..بايدن يلتقي رئيسا توفي قبل 30 عاما

2/6/2024 4:21:05 AM
(MENAFN- Al Watan) في زلة لسان جديدة ، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي منذ 30 عاما.
حيث روى بايدن خلال كلمة له أمام حشد من الناس في لاس فيغاس بولاية نيفادا، قصة قالها مرات عديدة خلال فترة رئاسته، عن لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مجموعة السبع في إنجلترا، بعد بضعة أشهر من تولي بايدن السلطة في البيت الأبيض.


ويتذكر بايدن قائلا: "جلست وقلت: لقد عادت أميركا. ونظر إلي ميتران من ألمانيا -أعني من فرنسا- وقال...".
وظهر أن بايدن سرح في أفكاره قبل أن يجمعها لينهي الجملة قائلا: "حسنا، لكم من الوقت ستعود؟".
ثم تابع قائلا إن "المستشار الألماني سأله كيف سيكون رد فعله - وبالتالي الولايات المتحدة - إذا اقتحم آلاف الأشخاص، افتراضيا، مجلس العموم البريطاني وقتلوا اثنين من ضباط الشرطة البريطانية، لوقف انتخاب رئيس الوزراء".
من الجدير بالذكر أن فرانسوا ميتران كان رئيس فرنسا بين عامي 1981 و1995. وتوفي في عام 1996.

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