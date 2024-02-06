القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

(MENAFN
- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للحاكم العام لنيوزيلندا، السيدة سيندي كيرو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعثولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للحاكم العام لنيوزيلندا، السيدة سيندي كيرو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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