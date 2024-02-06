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القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

2/6/2024 4:21:05 AM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للحاكم العام لنيوزيلندا، السيدة سيندي كيرو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعثولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للحاكم العام لنيوزيلندا، السيدة سيندي كيرو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

MENAFN06022024000089011017ID1107814728

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