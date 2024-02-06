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شرطة الرياض توضح المقطع المتداول لمشاجرة في محطة وقود

2/6/2024 4:21:05 AM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة بين (3) أشخاص في محطة وقود وقع منذ نحو عامين، ولم يتقدم أي من أطراف المشاجرة ببلاغ.
وتم استكمال الإجراءات النظامية.

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