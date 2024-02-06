هزة أرضية تضرب الفلبين

هزة أرضية تضرب الفلبين
التاريخ
2/6/2024 4:21:05 AM
(MENAFN
- Al Watan) ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة كورديليرا في الفلبين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 5.2 كيلومترات جنوب شرق كورديليرا في شمال الفلبين. ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.
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