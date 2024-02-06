للمرة الأولى منذ العقوبات الأمريكية .. هواوي تستعيد صدارة مبيعات الجوالات الذكية في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) قادت شركة“هواوي” -المدرجة في القائمة السوداء للولايات المتحدة- مبيعات الجولات الذكية في الصين، خلال الأسبوعين الأولين من هذا العام، مما يزيد من التحديات في السوق الآسيوية أمام صانعة“أيفون” الأمريكية.

ووفقًا لشركة الأبحاث“كاونتربوينت”، هذه هي المرة الأولى التي تستعيد فيها شركة“هواوي” صدارة مبيعات الجوالات الذكية في الصين، منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على الشركة عندما تمت إضافتها إلى القائمة السوداء التجارية الأمريكية في مايو 2019.

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وبحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”، جاء الأداء بدعم إطلاق“هواوي” المفاجئ لجوال“ميت 60 برو” في أغسطس الماضي، والمدعوم بمعالج متقدم تم تطويره محليًا على الرغم من العقوبات التقنية الأمريكية، بالإضافة إلى نظام تشغيل بديل لـ“أندرويد”.

وأشار التقرير إلى أن الولاء للعلامة التجارية بين المستهلكين الصينيين ساهم بشكل كبير في شعبية جوالات“5G” الجديدة من“هواوي” بعد سنوات من إطلاق سلسلة“ميت 40” في أكتوبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار المنافسة من بائعي الجوالات المحليين:“شاومي” و”أوبو” و”فيفو”.

وأظهرت بيانات“كاونتربوينت”، نمو مبيعات قطاع الجوالات الذكية في الصين بنسبة 37% العام الماضي، وبينما قادت“آبل” هذا القطاع خلال النصف الأول من العام الماضي، بدأت مبيعاتها تتقلص في الربع الثالث وسط دفعة قوية من البائعين الصينيين بقيادة“هواوي”.





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