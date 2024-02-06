Tuesday, 06 February 2024 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


للمرة الأولى منذ العقوبات الأمريكية .. هواوي تستعيد صدارة مبيعات الجوالات الذكية في الصين

2/6/2024 4:20:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قادت شركة“هواوي” -المدرجة في القائمة السوداء للولايات المتحدة- مبيعات الجولات الذكية في الصين، خلال الأسبوعين الأولين من هذا العام، مما يزيد من التحديات في السوق الآسيوية أمام صانعة“أيفون” الأمريكية.

ووفقًا لشركة الأبحاث“كاونتربوينت”، هذه هي المرة الأولى التي تستعيد فيها شركة“هواوي” صدارة مبيعات الجوالات الذكية في الصين، منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على الشركة عندما تمت إضافتها إلى القائمة السوداء التجارية الأمريكية في مايو 2019.

موضوعات متعلقة “السيادي السعودي” يجذب استثمارات خاصة بـ26 مليار دولار في أقل من 3 سنوات اليابان تدعم إنتاج رقائق الذاكرة بـ1.64 مليار دولار السعودية تطلق 5 مشاريع لجعل“عسير” وجهة سياحية عالمية

وبحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”، جاء الأداء بدعم إطلاق“هواوي” المفاجئ لجوال“ميت 60 برو” في أغسطس الماضي، والمدعوم بمعالج متقدم تم تطويره محليًا على الرغم من العقوبات التقنية الأمريكية، بالإضافة إلى نظام تشغيل بديل لـ“أندرويد”.

وأشار التقرير إلى أن الولاء للعلامة التجارية بين المستهلكين الصينيين ساهم بشكل كبير في شعبية جوالات“5G” الجديدة من“هواوي” بعد سنوات من إطلاق سلسلة“ميت 40” في أكتوبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار المنافسة من بائعي الجوالات المحليين:“شاومي” و”أوبو” و”فيفو”.

وأظهرت بيانات“كاونتربوينت”، نمو مبيعات قطاع الجوالات الذكية في الصين بنسبة 37% العام الماضي، وبينما قادت“آبل” هذا القطاع خلال النصف الأول من العام الماضي، بدأت مبيعاتها تتقلص في الربع الثالث وسط دفعة قوية من البائعين الصينيين بقيادة“هواوي”.


المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107814724

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث