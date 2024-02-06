للمرة الأولى منذ العقوبات الأمريكية .. هواوي تستعيد صدارة مبيعات الجوالات الذكية في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قادت شركة“هواوي” -المدرجة في القائمة السوداء للولايات المتحدة- مبيعات الجولات الذكية في الصين، خلال الأسبوعين الأولين من هذا العام، مما يزيد من التحديات في السوق الآسيوية أمام صانعة“أيفون” الأمريكية.
ووفقًا لشركة الأبحاث“كاونتربوينت”، هذه هي المرة الأولى التي تستعيد فيها شركة“هواوي” صدارة مبيعات الجوالات الذكية في الصين، منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على الشركة عندما تمت إضافتها إلى القائمة السوداء التجارية الأمريكية في مايو 2019.
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وبحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”، جاء الأداء بدعم إطلاق“هواوي” المفاجئ لجوال“ميت 60 برو” في أغسطس الماضي، والمدعوم بمعالج متقدم تم تطويره محليًا على الرغم من العقوبات التقنية الأمريكية، بالإضافة إلى نظام تشغيل بديل لـ“أندرويد”.
وأشار التقرير إلى أن الولاء للعلامة التجارية بين المستهلكين الصينيين ساهم بشكل كبير في شعبية جوالات“5G” الجديدة من“هواوي” بعد سنوات من إطلاق سلسلة“ميت 40” في أكتوبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار المنافسة من بائعي الجوالات المحليين:“شاومي” و”أوبو” و”فيفو”.
وأظهرت بيانات“كاونتربوينت”، نمو مبيعات قطاع الجوالات الذكية في الصين بنسبة 37% العام الماضي، وبينما قادت“آبل” هذا القطاع خلال النصف الأول من العام الماضي، بدأت مبيعاتها تتقلص في الربع الثالث وسط دفعة قوية من البائعين الصينيين بقيادة“هواوي”.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107814724
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