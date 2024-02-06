جولدمان ساكس: استمرار هيمنة العظماء السبعة يعتمد على نمو المبيعات

MENAFN - Al-Borsa News) قال محللون للأسهم في جولدمان ساكس إن النمو القوي في المبيعات سيكون محوريا بشأن قدرة مجموعة شركات التكنولوجيا السبعة الرائدة على الاستمرار في التفوق والنمو بعد مكاسبها الهائلة في عام 2023.

والشركات السبع التي يطلق عليها اسم“العظماء السبعة” هي آبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون.كوم وإنفيديا وميتا وتسلا. وارتفعت أسهمها منفردة ما بين 50 و240% في عام 2023، بينما شكلت مجتمعة أكثر من 60% من العائد الإجمالي العام الماضي على مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

موضوعات“السيادي السعودي” يجذب استثمارات خاصة بـ26 مليار دولار في أقل من 3 سنوات اليابان تدعم إنتاج رقائق الذاكرة بـ1.64 مليار دولار السعودية تطلق 5 مشاريع لجعل“عسير” وجهة سياحية عالمية

وقال المحللون الاستراتيجيون من جولدمان ساكس إن أداء هذه المجموعة لا يزال متقدما حتى الآن هذا العام محققة عائدات بنسبة 7.9 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة للأسهم المتبقية والبالغ عددها 493 سهما.

ونقل جولدمان ساكس عن تقديرات تحظى بتأييد واسع أن من المتوقع أن تنمو مبيعات الشركات السبع بمعدل سنوي متوسط ​​يبلغ 12% حتى عام 2026، مقابل ثلاثة بالمئة للشركات المتبقية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وقال المحللون“لقد تفوق أداء المجموعة في بيئة عوائد السندات المرتفعة خلال الشهور الأربع والعشرين الماضية إلى حد كبير بسبب ميزانياتها العمومية القوية وهوامش الأرباح المرتفعة”.





المصدر: