جولدمان ساكس: استمرار هيمنة العظماء السبعة يعتمد على نمو المبيعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محللون للأسهم في جولدمان ساكس إن النمو القوي في المبيعات سيكون محوريا بشأن قدرة مجموعة شركات التكنولوجيا السبعة الرائدة على الاستمرار في التفوق والنمو بعد مكاسبها الهائلة في عام 2023.
والشركات السبع التي يطلق عليها اسم“العظماء السبعة” هي آبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون.كوم وإنفيديا وميتا وتسلا. وارتفعت أسهمها منفردة ما بين 50 و240% في عام 2023، بينما شكلت مجتمعة أكثر من 60% من العائد الإجمالي العام الماضي على مؤشر ستاندرد اند بورز 500.
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وقال المحللون الاستراتيجيون من جولدمان ساكس إن أداء هذه المجموعة لا يزال متقدما حتى الآن هذا العام محققة عائدات بنسبة 7.9 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة للأسهم المتبقية والبالغ عددها 493 سهما.
ونقل جولدمان ساكس عن تقديرات تحظى بتأييد واسع أن من المتوقع أن تنمو مبيعات الشركات السبع بمعدل سنوي متوسط يبلغ 12% حتى عام 2026، مقابل ثلاثة بالمئة للشركات المتبقية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500.
وقال المحللون“لقد تفوق أداء المجموعة في بيئة عوائد السندات المرتفعة خلال الشهور الأربع والعشرين الماضية إلى حد كبير بسبب ميزانياتها العمومية القوية وهوامش الأرباح المرتفعة”.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107814722
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