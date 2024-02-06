بترونت الهندية ستوقع اتفاقا مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال بعد 2028

MENAFN - Al-Borsa News) قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة بترونت الهندية للغاز ستوقع اليوم الثلاثاء اتفاقا مع قطر لتمديد وارداتها من الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل إلى ما بعد 2028.

وبموجب الصفقة الحالية التي تنتهي في عام 2028، تستورد شركة بترونت 7.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر بخصم قدره 12.67 بالمئة مقارنة بأسعار العقود الآجلة لخام برنت ورسم ثابت يبلغ 52 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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وقال أحد المصادر إنه بموجب الاتفاق الذي جرى تجديده، ستلغى الرسوم الثابتة للغاز الطبيعي المسال القطري.

وقالت المصادر الثلاثة إنه من المتوقع أيضا أن توقع بترونت اتفاقا منفصلا لإمدادات الغاز الطبيعي المسال على أساس التسليم.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن شركة قطر للطاقة قد توقع اتفاقا طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال يعرض شحنات مرنة بحسب الوجهة وأسعارا أقل للمشترين الهنود.

وتهدف قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة طاقتها للتسييل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنويا، ووقعت اتفاقات طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى مثل شل وتوتال إنرجيز وإيني.

وتريد الهند رفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15 بالمئة بحلول عام 2030، ارتفاعا من 6.2 بالمئة حالي في إطار جهود خفض الانبعاثات.





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