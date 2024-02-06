التجارة الخارجية لألمانيا تتراجع في 2023 وسط الركود

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت التجارة الخارجية لألمانيا تراجعا في 2023 وسط الركود، وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي“ديستاتيس”.

وانخفضت صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 1.4% عن 2022 لتبلغ 1.56 تريليون يورو (1.67 تريليون دولار)، فيما تراجعت وارداته بنسبة 9.7% لتصل إلى 1.35 تريليون يورو، وفق الإحصائيات.

موضوعات“السيادي السعودي” يجذب استثمارات خاصة بـ26 مليار دولار في أقل من 3 سنوات اليابان تدعم إنتاج رقائق الذاكرة بـ1.64 مليار دولار السعودية تطلق 5 مشاريع لجعل“عسير” وجهة سياحية عالمية

وفي هذا السياق، قالت كارولين هيرويج، خبيرة في غرفة التجارة والصناعة“إن عام 2023 هو عام ضائع لصناعة التصدير الألمانية”، مضيفة أن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، فضلا عن المخاطر الجيوسياسية، أدى إلى انخفاض الطلب، ما تسبب في انخفاض صادرات السلع.

ومن جانبه، قال ديرك جاندورا، رئيس جمعية تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات الألمانية إنه مع ركود أو انخفاض الصادرات إلى الأسواق الرئيسية، تعكس إحصائيات العام الماضي“الضعف المستمر للتجارة الخارجية الألمانية”.

وفي الوقت نفسه، يفترض المعهد الاقتصادي الألماني أن“النموذج الاقتصادي للبلاد سيظل في أزمة” هذا العام، حيث لا يزال الوضع الجيوسياسي غير مؤكد.

وبعد تسجيل عدد أقل من الطلبيات الأجنبية لمدة عامين، بدأت العديد من الشركات الصناعية الألمانية“تحجم عن الاستثمار”، حسبما قال المعهد الاقتصادي الألماني في نهاية العام الماضي.