مطارا بكين وداشينج يعززان تسهيلات الدفع للأجانب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خلق مطار العاصمة بكين الدولي ومطار بكين داشينج الدولي تجربة دفع أكثر ملاءمة للزوار الأجانب.
وأطلق كلا المطارين رسميا منطقة خدمة الدفع؛ لتلبية متطلبات الدفع المختلفة للزوار الأجانب، والتي تشمل التسوق وتناول الطعام والمعاملات باستخدام البطاقات المصرفية الأجنبية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول واليوان النقدي والرقمي.
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ويوجد حاليا خمسة منافذ مصرفية وسبعة مكاتب لصرف العملات و24 جهاز صراف آلي وجهاز تحويل عملات واحد في المطارين. ويتم قبول البطاقات المصرفية الأجنبية من قبل معظم الشركات في المطارين.
وقال البنك المركزي الصيني، في نهاية العام الماضي، إن البلاد ستواصل العمل على قبول البطاقات المصرفية الأجنبية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول واستخدام النقد وخدمات الحسابات لخلق بيئة دفع أكثر ملاءمة للزوار الأجانب.
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