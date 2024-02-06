مطارا بكين وداشينج يعززان تسهيلات الدفع للأجانب

MENAFN - Al-Borsa News) خلق مطار العاصمة بكين الدولي ومطار بكين داشينج الدولي تجربة دفع أكثر ملاءمة للزوار الأجانب.

وأطلق كلا المطارين رسميا منطقة خدمة الدفع؛ لتلبية متطلبات الدفع المختلفة للزوار الأجانب، والتي تشمل التسوق وتناول الطعام والمعاملات باستخدام البطاقات المصرفية الأجنبية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول واليوان النقدي والرقمي.

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ويوجد حاليا خمسة منافذ مصرفية وسبعة مكاتب لصرف العملات و24 جهاز صراف آلي وجهاز تحويل عملات واحد في المطارين. ويتم قبول البطاقات المصرفية الأجنبية من قبل معظم الشركات في المطارين.

وقال البنك المركزي الصيني، في نهاية العام الماضي، إن البلاد ستواصل العمل على قبول البطاقات المصرفية الأجنبية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول واستخدام النقد وخدمات الحسابات لخلق بيئة دفع أكثر ملاءمة للزوار الأجانب.