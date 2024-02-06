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المركزي الصيني يضيف 339 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

2/6/2024 4:20:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما، بقيمة 339 مليار يوان (47.69 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.95%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة قبيل عيد الربيع الذي يصادف 10 فبراير الجاري، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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