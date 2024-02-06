تراجع مؤشر نيكي بعد انخفاض إنفاق الأسر اليابانية .. وسهم تويوتا يقفز 4.7%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد انخفاض إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في ديسمبر، ومع متابعة نتائج أعمال الشركات.
وانخفض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 2.5% في ديسمبر على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات تراجعه 2.1%، بعد انخفاضه 2.9% في نوفمبر، وتراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة 4.4% بالقيمة الاسمية، و7.2% بالبنود الحقيقية عن نفس الفترة من العام السابق.
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وتلعب تلك البيانات دورًا في اعتبارات السياسة النقدية لبنك اليابان الذي صرح بأن الزيادات المستدامة في الأجور هي أحد المتطلبات الأساسية للتخلي عن السياسة النقدية التيسرية للغاية.
وأنهى مؤشر“نيكي” الجلسة منخفضًا 0.53% عند 36160 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.68% إلى 2539 نقطة.
وأغلق سهم“تويوتا موتور” التعاملات مرتفعًا 4.78% عند 3135 ينًا، بعدما أعلنت أكبر شركات صناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات رفع توقعاتها للعام المالي الحالي بأكمله.
وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.15% عند 148.45 ين.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107814717
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