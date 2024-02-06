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تراجع مؤشر نيكي بعد انخفاض إنفاق الأسر اليابانية .. وسهم تويوتا يقفز 4.7%

2/6/2024 4:20:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد انخفاض إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في ديسمبر، ومع متابعة نتائج أعمال الشركات.

وانخفض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 2.5% في ديسمبر على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات تراجعه 2.1%، بعد انخفاضه 2.9% في نوفمبر، وتراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة 4.4% بالقيمة الاسمية، و7.2% بالبنود الحقيقية عن نفس الفترة من العام السابق.

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وتلعب تلك البيانات دورًا في اعتبارات السياسة النقدية لبنك اليابان الذي صرح بأن الزيادات المستدامة في الأجور هي أحد المتطلبات الأساسية للتخلي عن السياسة النقدية التيسرية للغاية.

وأنهى مؤشر“نيكي” الجلسة منخفضًا 0.53% عند 36160 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.68% إلى 2539 نقطة.

وأغلق سهم“تويوتا موتور” التعاملات مرتفعًا 4.78% عند 3135 ينًا، بعدما أعلنت أكبر شركات صناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات رفع توقعاتها للعام المالي الحالي بأكمله.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.15% عند 148.45 ين.


المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107814717

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