هويجين الصينية تزيد نطاق الاستثمار في صناديق التداول بالبورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة هويجين المركزية المحدودة للاستثمار الصينية، إنها تعترف بالكامل بقيمة التخصيص السوقية الحالية لـ“أسهم-إيه”، وإنها وسعت نطاق استثمارها في صناديق التداول في البورصة.
وأوضحت الشركة المملوكة للدولة، ستواصل تكثيف جهودها لزيادة حيازات صناديق التداول، وتوسيع نطاق الحيازات، وحماية التشغيل المستقر لسوق رأس المال بحزم.
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