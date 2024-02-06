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هويجين الصينية تزيد نطاق الاستثمار في صناديق التداول بالبورصة

2/6/2024 4:20:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة هويجين المركزية المحدودة للاستثمار الصينية، إنها تعترف بالكامل بقيمة التخصيص السوقية الحالية لـ“أسهم-إيه”، وإنها وسعت نطاق استثمارها في صناديق التداول في البورصة.

وأوضحت الشركة المملوكة للدولة، ستواصل تكثيف جهودها لزيادة حيازات صناديق التداول، وتوسيع نطاق الحيازات، وحماية التشغيل المستقر لسوق رأس المال بحزم.

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