بي بي تسرع عمليات إعادة شراء الأسهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سرعت شركة النفط والغاز“بي بي” عمليات إعادة شراء أسهمها مع سعي المدير التنفيذي الجديد“موراي أوشينكلوس” لجذب المستثمرين مع الالتزام باستراتيجية الشركة المتعلقة بالطاقة النظيفة.
وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في لندن خطتها لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.75 مليار دولار في كل ربع سنوي في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع إعادة الشراء بمقدار 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الماضية.
موضوعات متعلقة
“السيادي السعودي” يجذب استثمارات خاصة بـ26 مليار دولار في أقل من 3 سنوات اليابان تدعم إنتاج رقائق الذاكرة بـ1.64 مليار دولار السعودية تطلق 5 مشاريع لجعل“عسير” وجهة سياحية عالمية
وأكد“أوشينكلوس” خطة“بي بي” لتحويل نفسها من شركة كبرى للنفط إلى أخرى منتجة للطاقة النظيفة، وذلك رغم الانتقادات الأخيرة من المساهمين.
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر، بلغ صافي الدخل المعدل 2.99 مليار دولار، مقارنة مع 4.81 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، لكنه يتجاوز متوسط التوقعات البالغة 2.76 مليار دولار.
وعن عام 2023 بأكمله، بلغ صافي الدخل 13.8 مليار دولار، أقل قليلاً عن التوقعات البالغة 13.9 مليار دولار، منخفضًا من المستوى القياسي البالغ 27.7 مليار دولار في العام السابق.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107814715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.