بي بي تسرع عمليات إعادة شراء الأسهم

MENAFN - Al-Borsa News) سرعت شركة النفط والغاز“بي بي” عمليات إعادة شراء أسهمها مع سعي المدير التنفيذي الجديد“موراي أوشينكلوس” لجذب المستثمرين مع الالتزام باستراتيجية الشركة المتعلقة بالطاقة النظيفة.

وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في لندن خطتها لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.75 مليار دولار في كل ربع سنوي في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع إعادة الشراء بمقدار 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الماضية.

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وأكد“أوشينكلوس” خطة“بي بي” لتحويل نفسها من شركة كبرى للنفط إلى أخرى منتجة للطاقة النظيفة، وذلك رغم الانتقادات الأخيرة من المساهمين.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر، بلغ صافي الدخل المعدل 2.99 مليار دولار، مقارنة مع 4.81 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، لكنه يتجاوز متوسط التوقعات البالغة 2.76 مليار دولار.

وعن عام 2023 بأكمله، بلغ صافي الدخل 13.8 مليار دولار، أقل قليلاً عن التوقعات البالغة 13.9 مليار دولار، منخفضًا من المستوى القياسي البالغ 27.7 مليار دولار في العام السابق.





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