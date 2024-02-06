ارتفاع أسعار غالبية وسائل الإنتاج في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن غالبية السلع الرأسمالية التي تراقبها سلطات الإحصاء الصينية سجلت ارتفاعا في الأسعار بنهاية يناير الماضي مقارنة بمنتصفه.

ومن بين السلع الرئيسية الـ50 المصنفة ضمن تسع فئات، بما في ذلك الأنابيب الفولاذية غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، سجلت 25 سلعة أسعارا أعلى خلال الفترة المذكورة، بينما شهدت 19 سلعة انخفاضا في الأسعار، في حين بقيت أسعار ست سلع أخرى دون تغير، بحسب الهيئة.

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وتستند الأرقام، التي يتم إصدارها كل 10 أيام، إلى مسح يشمل ما يقرب من 2000 تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.