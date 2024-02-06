ارتفاع أسعار غالبية وسائل الإنتاج في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن غالبية السلع الرأسمالية التي تراقبها سلطات الإحصاء الصينية سجلت ارتفاعا في الأسعار بنهاية يناير الماضي مقارنة بمنتصفه.
ومن بين السلع الرئيسية الـ50 المصنفة ضمن تسع فئات، بما في ذلك الأنابيب الفولاذية غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، سجلت 25 سلعة أسعارا أعلى خلال الفترة المذكورة، بينما شهدت 19 سلعة انخفاضا في الأسعار، في حين بقيت أسعار ست سلع أخرى دون تغير، بحسب الهيئة.
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وتستند الأرقام، التي يتم إصدارها كل 10 أيام، إلى مسح يشمل ما يقرب من 2000 تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.
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