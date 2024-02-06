ارتفاع غير متوقع للطلبيات الصناعية الألمانية في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء إن الطلبيات الصناعية الألمانية سجلت ارتفاعا غير متوقع في ديسمبر كانون الأول.
وارتفعت الطلبيات 8.9% عن الشهر السابق بعد التعديل على أساس موسمي وفي ضوء عوامل التقويم. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين توقع أن تظل الطلبيات الصناعية مستقرة.
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وفي مقارنة أقل تقلبا لمدة ثلاثة أشهر، كانت الطلبيات الصناعية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 أعلى بنسبة 0.1% عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.
وذكر مكتب الإحصاءات أمس الاثنين أن نقص الطلبيات في قطاع التصنيع أصبح عبئا متزايدا على الاقتصاد الألماني.
وبالنسبة لعام 2023 ككل، انخفضت الطلبيات الصناعية المعدلة في ضوء عوامل التقويم 5.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107814713
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