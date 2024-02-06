ارتفاع غير متوقع للطلبيات الصناعية الألمانية في ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) قال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء إن الطلبيات الصناعية الألمانية سجلت ارتفاعا غير متوقع في ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت الطلبيات 8.9% عن الشهر السابق بعد التعديل على أساس موسمي وفي ضوء عوامل التقويم. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين توقع أن تظل الطلبيات الصناعية مستقرة.

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وفي مقارنة أقل تقلبا لمدة ثلاثة أشهر، كانت الطلبيات الصناعية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 أعلى بنسبة 0.1% عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وذكر مكتب الإحصاءات أمس الاثنين أن نقص الطلبيات في قطاع التصنيع أصبح عبئا متزايدا على الاقتصاد الألماني.

وبالنسبة لعام 2023 ككل، انخفضت الطلبيات الصناعية المعدلة في ضوء عوامل التقويم 5.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.





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