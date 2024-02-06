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الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية الجلسة .. وسهم بي بي يقفز 5%

2/6/2024 4:20:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مع متابعة نتائج الأعمال الفصلية للشركات، وقبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر ديسمبر.

وارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% عند 486 نقطة.

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كما صعد“فوتسي 100” البريطاني 0.87% أو (+ 66 نقطة) عند 7679 نقطة، وارتفع كل من“داكس” الألماني 0.29% إلى 16953 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.53% عند 7630 نقطة.

وقفز سهم شركة الطاقة البريطانية“بي بي” 5.06% بعدما سرعت وتيرة إعادة شراء أسهمها، وأعلنت نتائج أعمالها الفصلية.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع طلبات المصانع الألمانية على غير المتوقع، إذ صعدت 8.9% في ديسمبر عن الشهر السابق، في حين كان متوقعًا تراجعها 0.5%.


المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107814712

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