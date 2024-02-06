الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية الجلسة .. وسهم بي بي يقفز 5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مع متابعة نتائج الأعمال الفصلية للشركات، وقبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر ديسمبر.
وارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% عند 486 نقطة.
موضوعات متعلقة
“السيادي السعودي” يجذب استثمارات خاصة بـ26 مليار دولار في أقل من 3 سنوات اليابان تدعم إنتاج رقائق الذاكرة بـ1.64 مليار دولار السعودية تطلق 5 مشاريع لجعل“عسير” وجهة سياحية عالمية
كما صعد“فوتسي 100” البريطاني 0.87% أو (+ 66 نقطة) عند 7679 نقطة، وارتفع كل من“داكس” الألماني 0.29% إلى 16953 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.53% عند 7630 نقطة.
وقفز سهم شركة الطاقة البريطانية“بي بي” 5.06% بعدما سرعت وتيرة إعادة شراء أسهمها، وأعلنت نتائج أعمالها الفصلية.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع طلبات المصانع الألمانية على غير المتوقع، إذ صعدت 8.9% في ديسمبر عن الشهر السابق، في حين كان متوقعًا تراجعها 0.5%.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107814712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.