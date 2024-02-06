وزير الإسكان يُتابع تنفيذ المرافق بالحي السكني R3 في العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، سير العمل بالمشروعات السكنية والخدمية والمرافق بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قُرب تسليم وحدات سكنية بالحي لعددٍ من موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية، والذين أبدوا رغباتهم في الحصول على وحدات به، بخلاف الوحدات السكنية التي تم تسليمها للموظفين فى مدينة بدر.

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وشدد الجزار، على سرعة تسليم وتشغيل باقي المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالحي السكني الثالث R3 ، والمتابعة الدورية لموقف شبكات المرافق، والتي تشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، بجانب خدمة الغاز الطبيعي، والاتصالات، وذلك لتحقيق حياة أفضل للمنتقلين وسكان الحي.

وأشار إلى أن الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية على مساحة 1016 فدانا تقريباً، ويضم 24 ألف وحدة ومنطقة فيلات، ومشروعات خدمية تشمل: البريد المصري، والسجل المدني، وخدمة الشهر العقاري، والحضانات، والمدارس، وجارٍ إنشاء وحدة تراخيص للمركبات، وقسم الشرطة، ووحدة الدفاع المدني، بجانب الخدمات الأخرى.

وفي سياق متصل، قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بجولة تفقدية بالحي السكني الثالث R3، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع، كما تم عقد عدة اجتماعات موسعة مع عدة شركات تم اسناد لها عمليات التنفيذ، وذلك بحضور الاستشاريين والمشرفين على المشروعات.