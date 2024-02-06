وزير الإسكان يُتابع تنفيذ المرافق بالحي السكني R3 في العاصمة الإدارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، سير العمل بالمشروعات السكنية والخدمية والمرافق بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك بالتزامن مع قُرب تسليم وحدات سكنية بالحي لعددٍ من موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية، والذين أبدوا رغباتهم في الحصول على وحدات به، بخلاف الوحدات السكنية التي تم تسليمها للموظفين فى مدينة بدر.
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وشدد الجزار، على سرعة تسليم وتشغيل باقي المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالحي السكني الثالث R3 ، والمتابعة الدورية لموقف شبكات المرافق، والتي تشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، بجانب خدمة الغاز الطبيعي، والاتصالات، وذلك لتحقيق حياة أفضل للمنتقلين وسكان الحي.
وأشار إلى أن الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية على مساحة 1016 فدانا تقريباً، ويضم 24 ألف وحدة ومنطقة فيلات، ومشروعات خدمية تشمل: البريد المصري، والسجل المدني، وخدمة الشهر العقاري، والحضانات، والمدارس، وجارٍ إنشاء وحدة تراخيص للمركبات، وقسم الشرطة، ووحدة الدفاع المدني، بجانب الخدمات الأخرى.
وفي سياق متصل، قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بجولة تفقدية بالحي السكني الثالث R3، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع، كما تم عقد عدة اجتماعات موسعة مع عدة شركات تم اسناد لها عمليات التنفيذ، وذلك بحضور الاستشاريين والمشرفين على المشروعات.
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