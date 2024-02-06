السعودية تطلق 5 مشاريع لجعل عسير وجهة سياحية عالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أسامة العثمان الرئيس التنفيذي لشركة“عسير للاستثمار” المملوكة لـ”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، إن المرحلة الأولى من خطة الشركة العشرية ستتضمن خلال الفترة القريبة المقبلة إطلاق خمسة مشاريع سياحية في منطقة عسير، من شأنها أن تسهم في تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية محلية وعالمية على مدار العام.
وأضاف أن الشركة تتطلع لتوفير من بين 14 و18 ألف وظيفة، إذ أن إحياء القطاع السياحي في المنطقة يتطلب النهوض بالقطاعات الأخرى، مثل التعليم والصحة والرياضة وغيرها. ولفت في هذا السياق إلى أن الخطة العشرية تركز على 12 قطاعاً مختلفاً، فيما أظهرت الدراسات أن تأثير منطقة عسير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يص إلى ما يتراوح بن 4% و6%.
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وكان“صندوق الاستثمارات العامة” قد أطلق شركة“عسير للاستثمار” كذراع استثمارية للصندوق في منطقة عسير في أواخر عام 2022، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، حيث ستعمل الشركة على إطلاق فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات كالسياحة، والضيافة، والصحة، والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة، إلى جانب إبراز المنظومة السياحية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة عسير.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107814710
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