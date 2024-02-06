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السعودية تطلق 5 مشاريع لجعل عسير وجهة سياحية عالمية

2/6/2024 4:20:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أسامة العثمان الرئيس التنفيذي لشركة“عسير للاستثمار” المملوكة لـ”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، إن المرحلة الأولى من خطة الشركة العشرية ستتضمن خلال الفترة القريبة المقبلة إطلاق خمسة مشاريع سياحية في منطقة عسير، من شأنها أن تسهم في تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية محلية وعالمية على مدار العام.

وأضاف أن الشركة تتطلع لتوفير من بين 14 و18 ألف وظيفة، إذ أن إحياء القطاع السياحي في المنطقة يتطلب النهوض بالقطاعات الأخرى، مثل التعليم والصحة والرياضة وغيرها. ولفت في هذا السياق إلى أن الخطة العشرية تركز على 12 قطاعاً مختلفاً، فيما أظهرت الدراسات أن تأثير منطقة عسير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يص إلى ما يتراوح بن 4% و6%.

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وكان“صندوق الاستثمارات العامة” قد أطلق شركة“عسير للاستثمار” كذراع استثمارية للصندوق في منطقة عسير في أواخر عام 2022، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، حيث ستعمل الشركة على إطلاق فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات كالسياحة، والضيافة، والصحة، والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة، إلى جانب إبراز المنظومة السياحية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة عسير.


المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107814710

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