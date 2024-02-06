21 مليار دولار تمويلات الإسلامي للتنمية لتنفيذ 382 مشروعًا بمصر

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية وأولوياتها التنموية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأكدت المشاط، حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها الحكومة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.

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وقالت إن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم في تمويلها المجموعة في مصر 382 مشروعًا في عدة قطاعات بإجمالي تمويلات بلغت نحو 21 مليار دولار، حيث تم الانتهاء من 332 مشروعًا وجار العمل على 50 مشروع.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى عددٍ من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى، موضحة في هذا السياق أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره عبر منصة“حافز”، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، إبداء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية على الاهتمام بالمساهمة في تمويل بعض مشروعات برنامج“نوفي” مثل مشروعي“تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة”، و”تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية”؛ إضافة إلى مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفًا،.

وفى هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه جاري التنسيق خلال الفترة القادمة لعقد اجتماعات مع شركاء التنمية التي أبدت اهتمامها بتمويلات مشروعات برنامج“نوفي” للاتفاق على الخطوات المقبلة للمشروعات والبدء فى تنفيذها.

وبحثت المشاط مع رئيس مجموعك البنك الإسلامي للتنمية، الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لمصر، وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

من جانبه، أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، إلى الشراكة المتنامية بين البنك ومصر، مؤكدًا اهتمام مجموعة البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، إضافة إلى بلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين مصر ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkage)، والتعاون بين دول الجنوب (south-South Cooperation) للاستفادة من خبرات مصر في القطاعات المختلفة.