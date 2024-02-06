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اليابان تدعم إنتاج رقائق الذاكرة بـ1.64 مليار دولار

2/6/2024 4:20:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن وزير الصناعة الياباني كين سايتو، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستقدم دعمًا يصل إلى 243 مليار ين (1.64 مليار دولار) لشركتين محليتين بهدف إنتاج الرقائق المتطورة بكميات كبيرة في المصانع التي تديرهما بشكل مشترك في اليابان.

وقال إن المساعدة المقدمة للمنشآت في محافظتي مي وإيواتي التي تنتج رقائق ذاكرة فلاش ثلاثية الأبعاد، والمتوقع استخدامها في الذكاء الصناعي والقيادة الآلية، تأتي في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى تأمين إنتاج محلي مستقر للرقائق وتعزيز أمنها الاقتصادي.

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وأضاف أن سوق رقائق الذاكرة“من المتوقع أن يشهد نموا كبيرا”، مشيرا الى أن إنتاج الرقائق من خلال التعاون بين اليابان والولايات المتحدة له أيضا“أهمية كبيرة” فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي.

وكشف الوزير الياباني أن هذا الدعم سوف يمثل نحو ثلث الـ 729 مليار ين المقرر استثمارها بموجب الخطة.

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