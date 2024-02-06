اليابان تدعم إنتاج رقائق الذاكرة بـ1.64 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير الصناعة الياباني كين سايتو، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستقدم دعمًا يصل إلى 243 مليار ين (1.64 مليار دولار) لشركتين محليتين بهدف إنتاج الرقائق المتطورة بكميات كبيرة في المصانع التي تديرهما بشكل مشترك في اليابان.
وقال إن المساعدة المقدمة للمنشآت في محافظتي مي وإيواتي التي تنتج رقائق ذاكرة فلاش ثلاثية الأبعاد، والمتوقع استخدامها في الذكاء الصناعي والقيادة الآلية، تأتي في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى تأمين إنتاج محلي مستقر للرقائق وتعزيز أمنها الاقتصادي.
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وأضاف أن سوق رقائق الذاكرة“من المتوقع أن يشهد نموا كبيرا”، مشيرا الى أن إنتاج الرقائق من خلال التعاون بين اليابان والولايات المتحدة له أيضا“أهمية كبيرة” فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي.
وكشف الوزير الياباني أن هذا الدعم سوف يمثل نحو ثلث الـ 729 مليار ين المقرر استثمارها بموجب الخطة.
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