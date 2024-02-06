صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى فى مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 27876.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 6899.84 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 9678.94 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.74% ليصل لمستوى 34152.58 نقطة.

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وسجل السوق قيم تداولات 516.1 مليون جنيه، من خلال تداول 90.5 مليون سهم، بتنفيذ 15.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهمًا، وتراجع 15 سهما، فى حين لم تتغير أسعار 91 سهما آخرين.

وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.9 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات بقيمة 816.7 ألف جنيه، و17.6 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات بقيمة 18.5 مليون جنيه.