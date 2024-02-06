صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى فى مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 27876.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 6899.84 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 9678.94 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.74% ليصل لمستوى 34152.58 نقطة.
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وسجل السوق قيم تداولات 516.1 مليون جنيه، من خلال تداول 90.5 مليون سهم، بتنفيذ 15.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهمًا، وتراجع 15 سهما، فى حين لم تتغير أسعار 91 سهما آخرين.
وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.9 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات بقيمة 816.7 ألف جنيه، و17.6 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات بقيمة 18.5 مليون جنيه.
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