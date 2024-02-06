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غاز مصر توافق على زيادة رأس المال إلى 3 مليارات جنيه

2/6/2024 4:20:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 961.48 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه.

وسيتم تمويل تلك الزيادة بواقع 415.7 مليون جنيه عبر أرصدة احتياطى خاص، ومبلغ 650.1 مليون جنيه عبر أرصدة احتياطى عام، بواقع نصف سهم مجانى لكل سهم أصلى.

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واعتمد مجلس الإدارة نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أى تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج تقرير الإفصاح وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وناقش المجلس قائمة توزيع الأرباح عن السنة المنتهية 31 ديسمير 2023، مقررا عدم توزيع كوبون نقدى.

وتراجعت أرباح شركة غاز مصر بنسبة 46% لتصل 162.1 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 301.9 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال العام الماضى لتصل 6.87 مليار جنيه، مقابل إيرادات 7.02 مليار جنيه خلال 2022.

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