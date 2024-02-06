السيادي السعودي يجذب استثمارات خاصة بـ26 مليار دولار في أقل من 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جذبت مشاريع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركات محفظته، استثمارات مباشرة من القطاع الخاص وصلت إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) خلال أقل من 3 سنوات، بحسب الصندوق.
وتركزت هذه الاستثمارات في 13 قطاعاً استراتيجياً في المملكة خلال الفترة من بداية 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من 2023، وفق ما قله محافظ الصندوق ياسر الرميان في افتتاح“منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” بنسخته الثانية المنعقد في مدينة الرياض.
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الرميان أكد أن المبادرات والبرامج التي أطلقها الصندوق في نسخة العام الماضي من المنتدى، أسهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفاً أن منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق في العام الماضي تقدم أكثر من 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وأشار إلى أن أكثر من 100 شركة سعودية تأهلت للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، فيما جرى تنظيم دورات تدريبية لأكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشروعات الصندوق وشركاته.
وخلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى، ذكّر الرميان بأن“رؤية المملكة 2030” اعتبرت أن تمكين القطاع الخاص هو أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر، كما حددت هدفاً يتمثل برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030.
وأضاف أنه منذ إطلاق“برنامج مساهمة” لتنمية المحتوى المحلي، اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي، وهو ما سيسهم في إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي في المشروعات المختلفة.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107814705
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