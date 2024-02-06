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السيادي السعودي يجذب استثمارات خاصة بـ26 مليار دولار في أقل من 3 سنوات

2/6/2024 4:20:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) جذبت مشاريع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركات محفظته، استثمارات مباشرة من القطاع الخاص وصلت إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) خلال أقل من 3 سنوات، بحسب الصندوق.

وتركزت هذه الاستثمارات في 13 قطاعاً استراتيجياً في المملكة خلال الفترة من بداية 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من 2023، وفق ما قله محافظ الصندوق ياسر الرميان في افتتاح“منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” بنسخته الثانية المنعقد في مدينة الرياض.

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الرميان أكد أن المبادرات والبرامج التي أطلقها الصندوق في نسخة العام الماضي من المنتدى، أسهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفاً أن منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق في العام الماضي تقدم أكثر من 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وأشار إلى أن أكثر من 100 شركة سعودية تأهلت للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، فيما جرى تنظيم دورات تدريبية لأكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشروعات الصندوق وشركاته.

وخلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى، ذكّر الرميان بأن“رؤية المملكة 2030” اعتبرت أن تمكين القطاع الخاص هو أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر، كما حددت هدفاً يتمثل برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030.

وأضاف أنه منذ إطلاق“برنامج مساهمة” لتنمية المحتوى المحلي، اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي، وهو ما سيسهم في إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي في المشروعات المختلفة.


المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107814705

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