الاحتلال يجدد قصف بلدات في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.



وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدتي مروحين ومنطقة طوفا جنوب شرق بلدة ميس الجبل، ما أدى الى تدمير منزل بشكل كامل، دون تسجيل اصابات.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات حولا، ومركبا، وطير حرفا.