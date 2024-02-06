الاحتلال يجدد قصف بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدتي مروحين ومنطقة طوفا جنوب شرق بلدة ميس الجبل، ما أدى الى تدمير منزل بشكل كامل، دون تسجيل اصابات.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات حولا، ومركبا، وطير حرفا.
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