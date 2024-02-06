الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين غرب مدينة غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المواطنين في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة، بعد وضع الأصفاد في أيديهم، وعصب أعينهم، وغالبيتهم من الفئة العمرية بين 15و65 عاما.

ويواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 123 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من المعتقلين.