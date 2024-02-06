فارس: فصل الشتاء الحالي هو الأقسى على الأسرى في تاريخ الحركة الأسيرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس صباح الثلاثاء، بأن فصل الشتاء الحالي هو الأقسى على الأسرى والأسيرات على مدار سنوات النضال الفلسطيني، وذلك بسبب الإجراءات التي تفرض على الأسرى منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وقال فارس " البرد نال من أجساد أسرانا وأسيراتنا، و تسبب بانتشار الأمراض الموسمية في صفوفهم بشكل كبير، حيث تزامن مصادرة الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة والملابس والأغطية، مع تقليل كميات الطعام للحد الأدنى، وسوئه من حيث النوعية والكمية، وهذا أدى الى ترهل صحتهم، ومعاناتهم من أمراض الانفلونزا، وأوجاع شبه دائمة في العظام والمفاصل والمعدة ".

وأضاف فارس " مع تدني درجات الحرارة، تحولت الظروف الجوية لوسيلة عقاب صعبة وقاسية، حيث يعزل الأسرى في غرفهم بلباس واحد فقط يرتدونه، و فرشات وأغطية خفيفة جدا لا تحدث أي فعالية في ظل هذا الصقيع، الأمر الذي جعل منهم فريسة لهذا الشتاء، الذي تدنت فيه درجات الحرارة الى مستويات كبيرة وبشكل ملحوظ، علماً أن أبواب الغرف والزنازين مجرى الرياح، فهي تتضمن فتحات يتسلل منها البرد ومياه الأمطار بسهولة ".

وأعرب فارس عن سخطه لهذا الصمت المنحط لكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية، والتي تنظر الى جرائم الاحتلال وتفرده بأسرانا واسيراتنا دون أن تحرك ساكناً، فلا يعقل أن يتحول أبطالنا من أشخاص أصحاء الى مرضى بفعل الطقس والظروف البيئة، ولا يتدخل أحد لانقاذهم، أو حتى معاينة ظروفهم