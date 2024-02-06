فارس: فصل الشتاء الحالي هو الأقسى على الأسرى في تاريخ الحركة الأسيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس صباح الثلاثاء، بأن فصل الشتاء الحالي هو الأقسى على الأسرى والأسيرات على مدار سنوات النضال الفلسطيني، وذلك بسبب الإجراءات التي تفرض على الأسرى منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وقال فارس " البرد نال من أجساد أسرانا وأسيراتنا، و تسبب بانتشار الأمراض الموسمية في صفوفهم بشكل كبير، حيث تزامن مصادرة الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة والملابس والأغطية، مع تقليل كميات الطعام للحد الأدنى، وسوئه من حيث النوعية والكمية، وهذا أدى الى ترهل صحتهم، ومعاناتهم من أمراض الانفلونزا، وأوجاع شبه دائمة في العظام والمفاصل والمعدة ".
وأضاف فارس " مع تدني درجات الحرارة، تحولت الظروف الجوية لوسيلة عقاب صعبة وقاسية، حيث يعزل الأسرى في غرفهم بلباس واحد فقط يرتدونه، و فرشات وأغطية خفيفة جدا لا تحدث أي فعالية في ظل هذا الصقيع، الأمر الذي جعل منهم فريسة لهذا الشتاء، الذي تدنت فيه درجات الحرارة الى مستويات كبيرة وبشكل ملحوظ، علماً أن أبواب الغرف والزنازين مجرى الرياح، فهي تتضمن فتحات يتسلل منها البرد ومياه الأمطار بسهولة ".
وأعرب فارس عن سخطه لهذا الصمت المنحط لكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية، والتي تنظر الى جرائم الاحتلال وتفرده بأسرانا واسيراتنا دون أن تحرك ساكناً، فلا يعقل أن يتحول أبطالنا من أشخاص أصحاء الى مرضى بفعل الطقس والظروف البيئة، ولا يتدخل أحد لانقاذهم، أو حتى معاينة ظروفهم
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