البرغوثي: يحذر من خطورة تصريحات غالانت و نتنياهو حول الهجوم على رفح وتصفية وكالة الغوث الدولية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي من خطورة التهديدات التي يطلقها وزير جيش الاحتلال غالانت بمهاجمة منطقة رفح ذات المساحة المحدودة و التي يحتشد فيها اكثر من مليون و نصف المليون فلسطيني معظمهم ممن شردهم جيش الاحتلال.
وقال البرغوثي ان اي عمليات عسكرية في تلك المنطقة ستؤدي الى مجازر وحشية لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل.
و أوضح البرغوثي إن الولايات المتحدة وكل الدول الغربية الداعمة لإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن انفلات عقال الفاشية الإسرائيلية التي أدى عدوانها الى مقتل وجرح مائة ألف فلسطيني حتى الآن.
و أكد البرغوثي على ضرورة تصعيد الهبة الشعبية العالمية ضد العدوان الإسرائيلي للجم مخططات الهجوم على رفح وضرورة ان تراجع محكمة العدل الدولية الوضع القائم وتنكر حكام إسرائيل لقراراتها مما يستلزم اصدار قرار صريح بوقف اطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف البرغوثي ان تصريحات نتنياهو حول إنهاء وكالة الغوث الدولية و استبدالها بمؤسسات اخرى يهدف الى تحقيق حلمه ،الذي لن يتحقق، بتصفية حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين وهو يسعى الى ضرب دور وكالة الغوث في تنظيم المساعدات الانسانية لسكان قطاع غزة لأنه مازال يحلم بتنفيذ التطهير العرقي الإجرامي لسكان قطاع غزة الصامدين ببسالة في وطنهم فلسطين.
و أشار البرغوثي إلى ان اقدام عدد من الدول الغربية على تعليق مساعداتها للاونروا بناء على ادعاءات اسرائيلية لم تثبت صحتها هو الذي شجع نتنياهو على توسيع هجومه الخطير على وكالة الغوث.
و نبه البرغوثي الى أهمية التصدي الفوري للتصريحات الإسرائيلية حول اغلاق معبر رفح الرامية لخنق قطاع غزة بالكامل و لإزالة اي تواصل حدودي للقطاع مع مصر .
واكد البرغوثي ضرورة الإسراع في توحيد الصق الوطني في مواجهة كل هذه المخاطر و تصعيد الضغط الشعبي على إسرائيل و الولايات المتحدة وبريطانيا لفرض وقف اطلاق نار شامل و دائم و لانقاذ حياة مئات آلاف الأبرياء
MENAFN06022024000205011050ID1107814696
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.