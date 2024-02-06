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البرغوثي: يحذر من خطورة تصريحات غالانت و نتنياهو حول الهجوم على رفح وتصفية وكالة الغوث الدولية

2/6/2024 4:17:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي من خطورة التهديدات التي يطلقها وزير جيش الاحتلال غالانت بمهاجمة منطقة رفح ذات المساحة المحدودة و التي يحتشد فيها اكثر من مليون و نصف المليون فلسطيني معظمهم ممن شردهم جيش الاحتلال.

وقال البرغوثي ان اي عمليات عسكرية في تلك المنطقة ستؤدي الى مجازر وحشية لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل.
و أوضح البرغوثي إن الولايات المتحدة وكل الدول الغربية الداعمة لإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن انفلات عقال الفاشية الإسرائيلية التي أدى عدوانها الى مقتل وجرح مائة ألف فلسطيني حتى الآن.
و أكد البرغوثي على ضرورة تصعيد الهبة الشعبية العالمية ضد العدوان الإسرائيلي للجم مخططات الهجوم على رفح وضرورة ان تراجع محكمة العدل الدولية الوضع القائم وتنكر حكام إسرائيل لقراراتها مما يستلزم اصدار قرار صريح بوقف اطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف البرغوثي ان تصريحات نتنياهو حول إنهاء وكالة الغوث الدولية و استبدالها بمؤسسات اخرى يهدف الى تحقيق حلمه ،الذي لن يتحقق، بتصفية حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين وهو يسعى الى ضرب دور وكالة الغوث في تنظيم المساعدات الانسانية لسكان قطاع غزة لأنه مازال يحلم بتنفيذ التطهير العرقي الإجرامي لسكان قطاع غزة الصامدين ببسالة في وطنهم فلسطين.
و أشار البرغوثي إلى ان اقدام عدد من الدول الغربية على تعليق مساعداتها للاونروا بناء على ادعاءات اسرائيلية لم تثبت صحتها هو الذي شجع نتنياهو على توسيع هجومه الخطير على وكالة الغوث.

و نبه البرغوثي الى أهمية التصدي الفوري للتصريحات الإسرائيلية حول اغلاق معبر رفح الرامية لخنق قطاع غزة بالكامل و لإزالة اي تواصل حدودي للقطاع مع مصر .


واكد البرغوثي ضرورة الإسراع في توحيد الصق الوطني في مواجهة كل هذه المخاطر و تصعيد الضغط الشعبي على إسرائيل و الولايات المتحدة وبريطانيا لفرض وقف اطلاق نار شامل و دائم و لانقاذ حياة مئات آلاف الأبرياء

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