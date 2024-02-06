Tuesday, 06 February 2024 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هآرتس: تحقيق عسكري بقتل جنود الاحتلال 12 رهينة بمستوطنة بئيري في ال7 من اكتوبر الماضي

2/6/2024 4:17:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غلاف غزة/PNN-كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء ، عن بدء تحقيق عسكري في قصف إسرائيلي أدى إلى“مقتل 12 رهينة داخل منزل في مستوطنة بئيري” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي كشف الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق دبابة تابعة لجيش الاحتلال النار على منزل يضم أسرى إسرائيليين في مستوطنة“بئيري” أثناء عملية“طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.

MENAFN06022024000205011050ID1107814695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث