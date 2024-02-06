هآرتس: تحقيق عسكري بقتل جنود الاحتلال 12 رهينة بمستوطنة بئيري في ال7 من اكتوبر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) غلاف غزة/PNN-كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء ، عن بدء تحقيق عسكري في قصف إسرائيلي أدى إلى“مقتل 12 رهينة داخل منزل في مستوطنة بئيري” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي كشف الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق دبابة تابعة لجيش الاحتلال النار على منزل يضم أسرى إسرائيليين في مستوطنة“بئيري” أثناء عملية“طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.