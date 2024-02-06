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الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل عرقلة وصول المساعدات لشمال غزة

2/6/2024 4:17:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN-قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أشار دوجاريك إلى أنّ 10 عمليات مساعدات فقط وصلت لشمال غزة من أصل 61 عملية في شهر يناير/كانون الثاني.

ومعظم المساعدات التي وصلت إلى شمالي غزة تحوي بحسب دوجاريك على مواد غذائية.

وأشار دوجاريك إلى أن بعثات المساعدة إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية غالبا ما يتم منعها، وقال :"هذه البعثات تحمل إمدادات المياه والنظافة"

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