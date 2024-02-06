الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل عرقلة وصول المساعدات لشمال غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN-قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أشار دوجاريك إلى أنّ 10 عمليات مساعدات فقط وصلت لشمال غزة من أصل 61 عملية في شهر يناير/كانون الثاني.
ومعظم المساعدات التي وصلت إلى شمالي غزة تحوي بحسب دوجاريك على مواد غذائية.
وأشار دوجاريك إلى أن بعثات المساعدة إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية غالبا ما يتم منعها، وقال :"هذه البعثات تحمل إمدادات المياه والنظافة"
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