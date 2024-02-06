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6 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية بخان يونس

2/6/2024 3:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اُستشهد ستة فلسطينيين، وأُصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.


ويدخل عدوان الاحتلال على قطاع غزة يومه الثالث والعشرين بعد المئة، حيث كثّف قصفه الجوي والبري والبحري في أنحاء متفرقة، تركزت غرب مدينة غزة، وشمال القطاع، والمناطق الشرقية من خان يونس.


كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب ساحل بحر خان يونس.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27.365 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.


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