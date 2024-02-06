تحطم مروحية مي-8 شمال غربي روسيا
التاريخ
2/6/2024 3:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سقطت مروحية "مي-8" مساء الأحد في بحيرة أونيجسكويه بجمهورية كاريليا شمال غربي روسيا، وعلى متنها طاقمها المكون من ثلاثة أفراد.
وأفادت وسائل الإعلام بالعثور على موقع تحطم المروحية في بحيرة أونيجسكويه على بعد 11 كيلومترا من الساحل وعلى عمق يصل إلى 50 مترا، وتم فتح تحقيق بالحادث.
روسيا اليوم
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