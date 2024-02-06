Tuesday, 06 February 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحطم مروحية مي-8 شمال غربي روسيا

2/6/2024 3:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سقطت مروحية "مي-8" مساء الأحد في بحيرة أونيجسكويه بجمهورية كاريليا شمال غربي روسيا، وعلى متنها طاقمها المكون من ثلاثة أفراد.


وأفادت وسائل الإعلام بالعثور على موقع تحطم المروحية في بحيرة أونيجسكويه على بعد 11 كيلومترا من الساحل وعلى عمق يصل إلى 50 مترا، وتم فتح تحقيق بالحادث.

روسيا اليوم

MENAFN06022024000208011052ID1107814321

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث