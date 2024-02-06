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ماحص: استمرار إزالة الصخور والاتربة الناتجة عن الانهيار الصخري في منطقة العين

2/6/2024 3:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية ماحص، اليوم الثلاثاء، عن استمرار كوادرها بتكسير وإزالة الصخور والاتربة الناتجة عن الانهيار الصخري الذي وقع في منطقة العين، أمس الاثنين.

وكان قد وقع انهيار صخري في منطقة العين/البلد، جراء قوة تدفق المياه الناتجة عن المنخفض الجوي.











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