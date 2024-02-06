ماحص: استمرار إزالة الصخور والاتربة الناتجة عن الانهيار الصخري في منطقة العين

ماحص: استمرار إزالة الصخور والاتربة الناتجة عن الانهيار الصخري في منطقة العين
التاريخ
2/6/2024 3:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية ماحص، اليوم الثلاثاء، عن استمرار كوادرها بتكسير وإزالة الصخور والاتربة الناتجة عن الانهيار الصخري الذي وقع في منطقة العين، أمس الاثنين.
وكان قد وقع انهيار صخري في منطقة العين/البلد، جراء قوة تدفق المياه الناتجة عن المنخفض الجوي.
MENAFN06022024000208011052ID1107814320
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.