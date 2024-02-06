التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نوه مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب جميع الطلبة بأن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية ٢٠٢٤ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط تنتهي في تمام الساعة ١٢ مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٦-٢-٢٠٢٤ حيث لن يكون هناك أي تمديد ولن يسمح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا الموعد.
وأكد أيضًا أن آخر موعد لدفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم سيكون في تمام الساعة ١١ الحادية عشرة من صباح يوم غد الأربعاء الموافق ٧-٢-٢٠٢٤، وأن كل من لم يقم بالتسديد سيتم استبعاده من عملية المنافسة.
MENAFN06022024000208011052ID1107814319
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.