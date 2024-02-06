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غروسي يعلن أنه سيزور روسيا الأسبوع المقبل

2/6/2024 3:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه سيزور روسيا الأسبوع المقبل.
وقال غروسي عبر إذاعة RFI الفرنسية: "نحتاج إلى الحوار ولذلك سأزور روسيا الأسبوع المقبل".


وفي وقت سابق قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن غروسي سيزور موسكو منتصف الشهر الجاري.

RT

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