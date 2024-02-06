غروسي يعلن أنه سيزور روسيا الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه سيزور روسيا الأسبوع المقبل.
وقال غروسي عبر إذاعة RFI الفرنسية: "نحتاج إلى الحوار ولذلك سأزور روسيا الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن غروسي سيزور موسكو منتصف الشهر الجاري.
RT
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