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قناة إسرائيلية: رؤساء مستوطنات غلاف غزة يقضون الليل خارج مكتب نتنياهو

2/6/2024 3:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة يقضون الليل خارج مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبين بلقائه.


وأضافت القناة أن رؤساء المجالس يحتجون على المعاملة التي يتلقاها سكان الغلاف والخطة الحكومية المقترحة لعودتهم إلى منازلهم.


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