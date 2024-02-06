قناة إسرائيلية: رؤساء مستوطنات غلاف غزة يقضون الليل خارج مكتب نتنياهو

قناة إسرائيلية: رؤساء مستوطنات غلاف غزة يقضون الليل خارج مكتب نتنياهو
التاريخ
2/6/2024 3:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة يقضون الليل خارج مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبين بلقائه.
وأضافت القناة أن رؤساء المجالس يحتجون على المعاملة التي يتلقاها سكان الغلاف والخطة الحكومية المقترحة لعودتهم إلى منازلهم.
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