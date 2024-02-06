فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً - اسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها لفصل التيار الكهربائي في وادي الأردن يوم غدٍ الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان لها، إن مدة الفصل سوف تستمر من الساعة 9:00 صباحاً الى الساعة 3:30 عصراً.
وأضافت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي ( مصلح حمدان / مزرعة الجامعة الاردنية / مختبر فحص التربة / تفرع عرعر / ظهرة الرمل / مضخة ظهرة الرمل / مضخة رقم 78 / مزرعة زيدان / مزارع الدكتور عبدالله عرعر / مزارع خطاب / مزارع سالم نينو / المزرعة الملكية الاميرة سلمى / المفرزة الطمونية القوات المسلحة).
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